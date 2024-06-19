quadro_tony_da
Ви також можете написати до нашої чат-підтримки через застосунок ПУМБ Online, щоб вони перевірили рух коштів на балансі кешбеку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 чер, 2024 13:51
quadro_tony_da
Ви також можете написати до нашої чат-підтримки через застосунок ПУМБ Online, щоб вони перевірили рух коштів на балансі кешбеку.
Додано: Вів 18 чер, 2024 21:03
мені теж сьогодні дзвонила ласковая лялечка з приводу кредитки ПУМБ.
Як Приват наливає хакції, то пумба пилиться на полке.
Дівчуля просила скористатися оплатою з КК до терміну і пообіцяла
кохання до срання і перегляд для мене смачнмх пропозицій.
Добра вона душа. як і увесь ПУМБ, подяка до землі.
Ще питала за додаток. чи є він у мене. Що я там роблю, що маю робити і які у мене задоволення.
Я як у ЗАГСІ обіцяв багато чого ......, може і мен і дольють .
Додано: Сер 19 чер, 2024 17:09
Щось я заплутався. Депозит закінчується 31 липня. Гроші на карту зарахує 31 липня чи 1 серпня? Чат в додатку каже 1 серпня. Мені здається що 31 липня. Розсудіть.
було б все одно, але 31 гасити кредитні картки.
Додано: Сер 19 чер, 2024 19:02
Додано: Сер 19 чер, 2024 20:51
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