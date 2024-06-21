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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 547548549550

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:49

Oberon
Вітаємо!
Оскільки відсотки списуються вночі, відповідно, якщо внести після 18:00 суму, то через день це буде відображатись у застосунку.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3137
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:52

  PUMB написав:Oberon
Вітаємо!
Оскільки відсотки списуються вночі, відповідно, якщо внести після 18:00 суму, то через день це буде відображатись у застосунку.
Пропоную відображати зразу після списання :idea:
Банк як раз вночі готує до відкриття новий опердень :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
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  #<1 ... 547548549550
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