Oberon
Вітаємо!
Оскільки відсотки списуються вночі, відповідно, якщо внести після 18:00 суму, то через день це буде відображатись у застосунку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:49
Oberon
Вітаємо!
Оскільки відсотки списуються вночі, відповідно, якщо внести після 18:00 суму, то через день це буде відображатись у застосунку.
Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:52
Додано: Нед 23 чер, 2024 23:29
Re: ПУМБ
Чи можна віртуалку закрити онлайн?
Додано: Пон 24 чер, 2024 09:12
Alexey_k9
Вітаємо!
Для закриття будь-якого рахунку необхідно звернутися до відділення банку з паспортом.
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