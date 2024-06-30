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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:49

Oberon
Вітаємо!
Оскільки відсотки списуються вночі, відповідно, якщо внести після 18:00 суму, то через день це буде відображатись у застосунку.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:52

  PUMB написав:Oberon
Вітаємо!
Оскільки відсотки списуються вночі, відповідно, якщо внести після 18:00 суму, то через день це буде відображатись у застосунку.
Пропоную відображати зразу після списання :idea:
Банк як раз вночі готує до відкриття новий опердень :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 23:29

Re: ПУМБ

Чи можна віртуалку закрити онлайн?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 09:12

Alexey_k9

Вітаємо!

Для закриття будь-якого рахунку необхідно звернутися до відділення банку з паспортом.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 15:12

Зміни..зміни...
із 1 липня і 1 серпня
нові комісії?

https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... slugo#info
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 16:35

так, потрібна бригада пояснення :)

Тарифи АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб для продуктів, які не оформлюються, в яких будуть наступні зміни:

Розділ 3 п. 3.1.5.1 "Перерахування коштів з карткового рахунку на рахунки, відкриті в іншому банку в межах залишку коштів на рахунку" встановили тариф 1,5%


Це як? мені потрібно тепер постійно моніторити чи мій продукт ще оформлюється/?
root
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 19:15

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Для закриття будь-якого рахунку необхідно звернутися до відділення банку з паспортом
В деяких банках (напр. моно, сенс) віртуальну карту можна закрити онлайн. Що заважає вам це реалізувати?
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 23:57

Re: ПУМБ

greenozon написав:Зміни..зміни...
із 1 липня і 1 серпня
нові комісії?

https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... slugo#info
Хтось зрозумів за що іде мова?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 06:09

Re: ПУМБ

Я так зрозумів, що зміни стосуються послуг з переказів у від-ні
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 22:48

Re: ПУМБ

Вітаю. Друзі,ні у кого не було,що після сплати комунальних послуг сума на карті не змінилася,і в історії операцій немає оновлення.
Оператор каже,що або чекати(бо завершення дня),або повторно сплатити.
JanIs
 
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ПУМБ (5501)
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