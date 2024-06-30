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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:49
Oberon
Вітаємо!
Оскільки відсотки списуються вночі, відповідно, якщо внести після 18:00 суму, то через день це буде відображатись у застосунку.
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Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:52
PUMB написав:Oberon
Вітаємо!
Оскільки відсотки списуються вночі, відповідно, якщо внести після 18:00 суму, то через день це буде відображатись у застосунку.
Пропоную відображати зразу після списання
Банк як раз вночі готує до відкриття новий опердень
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Додано: Нед 23 чер, 2024 23:29
Чи можна віртуалку закрити онлайн?
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Додано: Пон 24 чер, 2024 09:12
Alexey_k9
Вітаємо!
Для закриття будь-якого рахунку необхідно звернутися до відділення банку з паспортом.
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Додано: Сер 26 чер, 2024 15:12
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greenozon
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Додано: Сер 26 чер, 2024 16:35
так, потрібна бригада пояснення
Тарифи АТ «ПУМБ» на обслуговування фізичних осіб для продуктів, які не оформлюються, в яких будуть наступні зміни:
Розділ 3 п. 3.1.5.1 "Перерахування коштів з карткового рахунку на рахунки, відкриті в іншому банку в межах залишку коштів на рахунку" встановили тариф 1,5%
Це як? мені потрібно тепер постійно моніторити чи мій продукт ще оформлюється/?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 19:15
PUMB написав:
Для закриття будь-якого рахунку необхідно звернутися до відділення банку з паспортом
В деяких банках (напр. моно, сенс) віртуальну карту можна закрити онлайн. Що заважає вам це реалізувати?
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Додано: Сер 26 чер, 2024 23:57
Хтось зрозумів за що іде мова?
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Додано: Чет 27 чер, 2024 06:09
Я так зрозумів, що зміни стосуються послуг з переказів у від-ні
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Додано: Нед 30 чер, 2024 22:48
Вітаю. Друзі,ні у кого не було,що після сплати комунальних послуг сума на карті не змінилася,і в історії операцій немає оновлення.
Оператор каже,що або чекати(бо завершення дня),або повторно сплатити.
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