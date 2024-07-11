RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 548549550551

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 23:14

  JanIs написав:Вітаю. Друзі,ні у кого не було,що після сплати комунальних послуг сума на карті не змінилася,і в історії операцій немає оновлення.
Оператор каже,що або чекати(бо завершення дня),або повторно сплатити.


там скорее всего в истории операций (во вкладке с платежами) таки пишется у вас красным "ошибка".
В первую очередь это у них бывает, когда оплата идёт в момент закрытия дня (после 22-00 или 23-00 и обычно не позже 1-00 ). Повторяете платежи заново.
А если такая ошибка посреди дня, то хз чего не проводится платеж...
a77
 
Повідомлень: 56
З нами з: 11.01.24
Подякував: 11 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 10:00

Питання до представника банку та форумчан. Чи можливе списання грошей у рахунок сплати штрафу з кредитного ліміту.
Тут пишуть що був такий випадок
Finance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
klimig
 
Повідомлень: 8
З нами з: 15.06.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 11:17

JanIs
Вітаємо!
Рекомендуємо зачекати завершення дня, оскільки операція перебуває в обробці. В разі відмови списання, можете повторити транзакцію.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3140
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 20:32

Підкажіть, як проводиться звичайний переказ з картки ПУМБ на картку іншого клієнта ПУМБ, бо пише як а2с.
Цікавить, бо хочу відразу сьогодні відкрити депо і не попасти на овердрафт.
І чи є сенс сьогодні відкривати депо, чи він все одно розпочнеться з завтрашнього дня?
В виписці в графі Дата виконання (дата постінгу) зараз пусто, тобто поведеться не раніше завтра?
Alliance
 
Повідомлень: 12
З нами з: 17.02.21
Подякував: 585 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2024 22:06

Alliance
Якшо переказ на дебетну картку, то овердрафту не буде. На кредитну не тестив...
А депозит онлайн, якщо відкрити до 20:00, то розміщується з цього ж дня, якщо після - то з наступного (прописано в договорі).
Oberon
 
Повідомлень: 319
З нами з: 15.09.20
Подякував: 124 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:16

А я і взагалі забув про овердрафти в ПУМБі, а колись були часи на дебетках таке постійно було якшо торопига :) Приходилось звертатись в підтримку і цей мінус пізніше повертали.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 04.03.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:53

Re: ПУМБ

оці карткові курси валют в застосунку "інші" (різні тугрики) - вони для чого? якщо в реальності йде конвертація через долар.
ще й хитро написали "розрахунок з гривневої картки" - як завжди, дрібне шахрайство від банку?
п.с. щось не вдається додати скрін
TipTop
 
Повідомлень: 78
З нами з: 26.05.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:55

TipTop
Вітаємо! Шкода, що у Вас склалося негативне враження, хочемо повідомити, що при розрахунку гривневою карткою у валюті, відбувається подвійна конвертація. Відповідно до Міжнародної платіжної системи карток MasterCard або Visa, валюта операції конвертується в долар за картковим курсом, після чого долар конвертується в гривню за комерційним курсом банку.
Тому для зручності ми додали картковий курс для перегляду у застосунку, щоб кожного разу не рахувати на сайті MasterCard та Visa.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3140
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 548549550551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1769)
11.07.2024 15:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.