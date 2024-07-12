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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2024 23:14
JanIs написав:
Вітаю. Друзі,ні у кого не було,що після сплати комунальних послуг сума на карті не змінилася,і в історії операцій немає оновлення.
Оператор каже,що або чекати(бо завершення дня),або повторно сплатити.
там скорее всего в истории операций (во вкладке с платежами) таки пишется у вас красным "ошибка".
В первую очередь это у них бывает, когда оплата идёт в момент закрытия дня (после 22-00 или 23-00 и обычно не позже 1-00 ). Повторяете платежи заново.
А если такая ошибка посреди дня, то хз чего не проводится платеж...
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a77
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Додано: Пон 01 лип, 2024 10:00
Питання до представника банку та форумчан. Чи можливе списання грошей у рахунок сплати штрафу з кредитного ліміту.
Тут пишуть що був такий випадокFinance.ua: Зміни щодо примусового стягнення боргів та...
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klimig
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Додано: Вів 02 лип, 2024 11:17
JanIs
Вітаємо!
Рекомендуємо зачекати завершення дня, оскільки операція перебуває в обробці. В разі відмови списання, можете повторити транзакцію.
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PUMB
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Додано: Нед 07 лип, 2024 20:32
Підкажіть, як проводиться звичайний переказ з картки ПУМБ на картку іншого клієнта ПУМБ, бо пише як а2с.
Цікавить, бо хочу відразу сьогодні відкрити депо і не попасти на овердрафт.
І чи є сенс сьогодні відкривати депо, чи він все одно розпочнеться з завтрашнього дня?
В виписці в графі Дата виконання (дата постінгу) зараз пусто, тобто поведеться не раніше завтра?
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Alliance
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Додано: Нед 07 лип, 2024 22:06
Alliance
Якшо переказ на дебетну картку, то овердрафту не буде. На кредитну не тестив...
А депозит онлайн, якщо відкрити до 20:00, то розміщується з цього ж дня, якщо після - то з наступного (прописано в договорі).
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Oberon
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Додано: Сер 10 лип, 2024 11:16
А я і взагалі забув про овердрафти в ПУМБі, а колись були часи на дебетках таке постійно було якшо торопига
Приходилось звертатись в підтримку і цей мінус пізніше повертали.
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root
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Додано: Чет 11 лип, 2024 12:53
оці карткові курси валют в застосунку "інші" (різні тугрики) - вони для чого? якщо в реальності йде конвертація через долар.
ще й хитро написали "розрахунок з гривневої картки" - як завжди, дрібне шахрайство від банку?
п.с. щось не вдається додати скрін
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TipTop
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Додано: Чет 11 лип, 2024 13:55
TipTop
Вітаємо! Шкода, що у Вас склалося негативне враження, хочемо повідомити, що при розрахунку гривневою карткою у валюті, відбувається подвійна конвертація. Відповідно до Міжнародної платіжної системи карток MasterCard або Visa, валюта операції конвертується в долар за картковим курсом, після чого долар конвертується в гривню за комерційним курсом банку.
Тому для зручності ми додали картковий курс для перегляду у застосунку, щоб кожного разу не рахувати на сайті MasterCard та Visa.
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PUMB
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:11
PUMB написав:TipTop
Тому для зручності ми додали картковий курс для перегляду у застосунку, щоб кожного разу не рахувати на сайті MasterCard та Visa.
ця "зручність" вводить в оману, бо реальний курс списання відрізняється від "зручного": 1763 проти 1758
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TipTop
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