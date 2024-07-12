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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:01

TipTop

Повідомляємо, що у застосунку картковий курс є інформаційним, цей опис згодом буде додана у застосунок. Різниця курсу виникає через те, що інформація оновлюється лише 1 раз на день. Для точного прорахунку конвертації, Ви можете переглянути на офіційному сайті MasterCard - https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html та Visa - https://www.visa.com.ua/en_UA/support/c ... lator.html

Вибачте за незручності. Сподіваємось на Ваше розуміння!
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3142
З нами з: 19.07.11
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  #<1 ... 549550551552
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