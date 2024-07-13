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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:01
TipTop
Повідомляємо, що у застосунку картковий курс є інформаційним, цей опис згодом буде додана у застосунок. Різниця курсу виникає через те, що інформація оновлюється лише 1 раз на день. Для точного прорахунку конвертації, Ви можете переглянути на офіційному сайті MasterCard - https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html
та Visa - https://www.visa.com.ua/en_UA/support/c ... lator.html
Вибачте за незручності. Сподіваємось на Ваше розуміння!
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PUMB
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Додано: Суб 13 лип, 2024 07:57
PUMB написав:
Повідомляємо, що у застосунку картковий курс є інформаційним,
Що таке "інформаційний курс"?
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Ferlakur
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Додано: Суб 13 лип, 2024 09:00
дослівно воно виглядає так:
Курси валют-> Карткові-> Розрахунок з гривневої картки від Visa та Mastercard в іноземній валюті
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TipTop
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