ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:01
TipTop
Повідомляємо, що у застосунку картковий курс є інформаційним, цей опис згодом буде додана у застосунок. Різниця курсу виникає через те, що інформація оновлюється лише 1 раз на день. Для точного прорахунку конвертації, Ви можете переглянути на офіційному сайті MasterCard -
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html
та Visa -
https://www.visa.com.ua/en_UA/support/c ... lator.html
Вибачте за незручності. Сподіваємось на Ваше розуміння!
PUMB
Представник банку
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Додано: Суб 13 лип, 2024 07:57
PUMB написав:
Повідомляємо, що у застосунку картковий курс є інформаційним,
Що таке "інформаційний курс"?
Ferlakur
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Додано: Суб 13 лип, 2024 09:00
дослівно воно виглядає так:
Курси валют-> Карткові-> Розрахунок з гривневої картки від Visa та Mastercard в іноземній валюті
TipTop
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Додано: Сер 17 лип, 2024 23:08
Панове, у кого є досвід, допоможіть. Є картка кредитна картка ВсеМожу. У додатку пропонують перейти на єдиний кредитний ліміт і є пропозиція ВсеМожу онлайн. Як це все відбувається? В мее буде дві кредитки? Чи буде всеможу онлайн замість просто ВсеМожу? Чи все можу онлайн це просто замануха?
1finanсier
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