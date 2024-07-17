RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:01

TipTop

Повідомляємо, що у застосунку картковий курс є інформаційним, цей опис згодом буде додана у застосунок. Різниця курсу виникає через те, що інформація оновлюється лише 1 раз на день. Для точного прорахунку конвертації, Ви можете переглянути на офіційному сайті MasterCard - https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html та Visa - https://www.visa.com.ua/en_UA/support/c ... lator.html

Вибачте за незручності. Сподіваємось на Ваше розуміння!
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3142
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 07:57

  PUMB написав:
Повідомляємо, що у застосунку картковий курс є інформаційним,

Що таке "інформаційний курс"?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4621
З нами з: 14.10.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 09:00

Re: ПУМБ

дослівно воно виглядає так:
Курси валют-> Карткові-> Розрахунок з гривневої картки від Visa та Mastercard в іноземній валюті
TipTop
 
Повідомлень: 80
З нами з: 26.05.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 23:08

Re: ПУМБ

Панове, у кого є досвід, допоможіть. Є картка кредитна картка ВсеМожу. У додатку пропонують перейти на єдиний кредитний ліміт і є пропозиція ВсеМожу онлайн. Як це все відбувається? В мее буде дві кредитки? Чи буде всеможу онлайн замість просто ВсеМожу? Чи все можу онлайн це просто замануха?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 922
З нами з: 02.09.19
Подякував: 324 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 549550551552
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5514)
17.07.2024 23:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.