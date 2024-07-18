Панове, у кого є досвід, допоможіть. Є картка кредитна картка ВсеМожу. У додатку пропонують перейти на єдиний кредитний ліміт і є пропозиція ВсеМожу онлайн. Як це все відбувається? В мее буде дві кредитки? Чи буде всеможу онлайн замість просто ВсеМожу? Чи все можу онлайн це просто замануха?
1finanсier, всеМОЖУ ніяк не пов'язана з єдиним кредитним лімітом. Якщо отримати цей ліміт, то цей ліміт можна розподілити на всеМОЖУ онлайн, розстрочки й готівковий кредит. Але повідомлення по можливість отримати це ліміт, то це не факт, що його можуть дати. Раніше цей ліміт можна було використовувати на розстрочки, готівковий кредит. Дуже навряд чи, що система надасть оформити всеМОЖУ онлайн при наявної всеМОЖУ.
Howl написав:1finanсier, всеМОЖУ ніяк не пов'язана з єдиним кредитним лімітом. Якщо отримати цей ліміт, то цей ліміт можна розподілити на всеМОЖУ онлайн, розстрочки й готівковий кредит. Але повідомлення по можливість отримати це ліміт, то це не факт, що його можуть дати. Раніше цей ліміт можна було використовувати на розстрочки, готівковий кредит. Дуже навряд чи, що система надасть оформити всеМОЖУ онлайн при наявної всеМОЖУ.
Тобто розподілити цей єдиний ліміт можна буде лише на кредитку Все можу онлайн (+на розтрочки та готівковий кредит)? Чи якщо є просто всеМожу, то тоді можна буде розподіляти між просто всеможу +розстрочки +готівк. кредит.?
Ви можете подати заявку за бажанням, у застосунку ПУМБ Online на Єдиний Кредитний Ліміт навіть за наявності старої кредитної картки ВсеМожу. Даний ліміт буде загальним, як на кредитну картку, на Сплачуй Частинами та на Гроші в розстрочку. Розмір ліміту буде встановлено системою після автоматичної перевірки анкетних даних.