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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 549550551552

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ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:01

TipTop

Повідомляємо, що у застосунку картковий курс є інформаційним, цей опис згодом буде додана у застосунок. Різниця курсу виникає через те, що інформація оновлюється лише 1 раз на день. Для точного прорахунку конвертації, Ви можете переглянути на офіційному сайті MasterCard - https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html та Visa - https://www.visa.com.ua/en_UA/support/c ... lator.html

Вибачте за незручності. Сподіваємось на Ваше розуміння!
PUMB
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 07:57

  PUMB написав:
Повідомляємо, що у застосунку картковий курс є інформаційним,

Що таке "інформаційний курс"?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 09:00

Re: ПУМБ

дослівно воно виглядає так:
Курси валют-> Карткові-> Розрахунок з гривневої картки від Visa та Mastercard в іноземній валюті
TipTop
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 23:08

Re: ПУМБ

Панове, у кого є досвід, допоможіть. Є картка кредитна картка ВсеМожу. У додатку пропонують перейти на єдиний кредитний ліміт і є пропозиція ВсеМожу онлайн. Як це все відбувається? В мее буде дві кредитки? Чи буде всеможу онлайн замість просто ВсеМожу? Чи все можу онлайн це просто замануха?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 11:43

Re: ПУМБ

1finanсier, всеМОЖУ ніяк не пов'язана з єдиним кредитним лімітом. Якщо отримати цей ліміт, то цей ліміт можна розподілити на всеМОЖУ онлайн, розстрочки й готівковий кредит. Але повідомлення по можливість отримати це ліміт, то це не факт, що його можуть дати. Раніше цей ліміт можна було використовувати на розстрочки, готівковий кредит. Дуже навряд чи, що система надасть оформити всеМОЖУ онлайн при наявної всеМОЖУ.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 12:17

  Howl написав:1finanсier, всеМОЖУ ніяк не пов'язана з єдиним кредитним лімітом. Якщо отримати цей ліміт, то цей ліміт можна розподілити на всеМОЖУ онлайн, розстрочки й готівковий кредит. Але повідомлення по можливість отримати це ліміт, то це не факт, що його можуть дати. Раніше цей ліміт можна було використовувати на розстрочки, готівковий кредит. Дуже навряд чи, що система надасть оформити всеМОЖУ онлайн при наявної всеМОЖУ.

Тобто розподілити цей єдиний ліміт можна буде лише на кредитку Все можу онлайн (+на розтрочки та готівковий кредит)? Чи якщо є просто всеМожу, то тоді можна буде розподіляти між просто всеможу +розстрочки +готівк. кредит.?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 12:25

1finanсier

Вітаємо!

Ви можете подати заявку за бажанням, у застосунку ПУМБ Online на Єдиний Кредитний Ліміт навіть за наявності старої кредитної картки ВсеМожу. Даний ліміт буде загальним, як на кредитну картку, на Сплачуй Частинами та на Гроші в розстрочку. Розмір ліміту буде встановлено системою після автоматичної перевірки анкетних даних.
PUMB
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