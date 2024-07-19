На яку саме кредитну картку: всеМОЖУ та/чи всеМОЖУ онлайн?
Якщо друге, то можна мати одразу всеМОЖУ й усеМОЖУ online?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2024 22:16
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:38
Howl
Вітаємо!
На ці дві картки іде розподіл кредитного ліміту. Оформити можна одну з них. Наразі у нашому банку оформлюються картки ВсеМОЖУ Online.
|