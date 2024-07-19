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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 550551552553

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ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:16

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Даний ліміт буде загальним, як на кредитну картку, на Сплачуй Частинами та на Гроші в розстрочку.
На яку саме кредитну картку: всеМОЖУ та/чи всеМОЖУ онлайн?

Якщо друге, то можна мати одразу всеМОЖУ й усеМОЖУ online?
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:38

Howl
Вітаємо!
На ці дві картки іде розподіл кредитного ліміту. Оформити можна одну з них. Наразі у нашому банку оформлюються картки ВсеМОЖУ Online.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:15

  PUMB написав:Howl
Вітаємо!
На ці дві картки іде розподіл кредитного ліміту. Оформити можна одну з них. Наразі у нашому банку оформлюються картки ВсеМОЖУ Online.

Якщо зараз в наявності кредитка просто ВсеМожу і пропозиція єдиного кредитного ліміту. То якщо я погоджуся, то Єдиний кредитний ліміт буде розподілений між моєю карткою просто Всеможу, розстрочками і готівк.кредитами. Чи в мене буде замість просто кредитки ВсеМожу вже нова кредитка ВсеМожу онлайн, чи в мене буде дві кредитки?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:43

1finanсier
Вітаємо!
Ні, не будуть дві картки. Ліміт буде розподілений на звичайну кредитну картку ВсеМОЖУ та будь-який інший продукт (Оплата частинами, гроші в розстрочку).
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:51

  PUMB написав:1finanсier
Вітаємо!
Ні, не будуть дві картки. Ліміт буде розподілений на звичайну кредитну картку ВсеМОЖУ та будь-який інший продукт (Оплата частинами, гроші в розстрочку).

Зрозуміло, дякую. А відкрити кредитку все можу онлайн можна, якщо вже є діюча кредитка просто Все можу?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:55

1finanсier
Відкрити кредитну картку ВсеМОЖУ можна одну. Або закрити у відділенні поточний рахунок і після цього відкрити ВсеМОЖУ online.
PUMB
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  #<1 ... 550551552553
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