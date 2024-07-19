На яку саме кредитну картку: всеМОЖУ та/чи всеМОЖУ онлайн?
Якщо друге, то можна мати одразу всеМОЖУ й усеМОЖУ online?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2024 22:16
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:38
Howl
Вітаємо!
На ці дві картки іде розподіл кредитного ліміту. Оформити можна одну з них. Наразі у нашому банку оформлюються картки ВсеМОЖУ Online.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:15
Якщо зараз в наявності кредитка просто ВсеМожу і пропозиція єдиного кредитного ліміту. То якщо я погоджуся, то Єдиний кредитний ліміт буде розподілений між моєю карткою просто Всеможу, розстрочками і готівк.кредитами. Чи в мене буде замість просто кредитки ВсеМожу вже нова кредитка ВсеМожу онлайн, чи в мене буде дві кредитки?
Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:43
1finanсier
Вітаємо!
Ні, не будуть дві картки. Ліміт буде розподілений на звичайну кредитну картку ВсеМОЖУ та будь-який інший продукт (Оплата частинами, гроші в розстрочку).
Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:51
Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:55
1finanсier
Відкрити кредитну картку ВсеМОЖУ можна одну. Або закрити у відділенні поточний рахунок і після цього відкрити ВсеМОЖУ online.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|