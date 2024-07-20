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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2024 22:16
PUMB написав:
Даний ліміт буде загальним, як на кредитну картку, на Сплачуй Частинами та на Гроші в розстрочку.
На яку саме кредитну картку: всеМОЖУ та/чи всеМОЖУ онлайн?
Якщо друге, то можна мати одразу всеМОЖУ й усеМОЖУ online?
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 09:38
Howl
Вітаємо!
На ці дві картки іде розподіл кредитного ліміту. Оформити можна одну з них. Наразі у нашому банку оформлюються картки ВсеМОЖУ Online.
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PUMB
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:15
PUMB написав:Howl
Вітаємо!
На ці дві картки іде розподіл кредитного ліміту. Оформити можна одну з них. Наразі у нашому банку оформлюються картки ВсеМОЖУ Online.
Якщо зараз в наявності кредитка просто ВсеМожу і пропозиція єдиного кредитного ліміту. То якщо я погоджуся, то Єдиний кредитний ліміт буде розподілений між моєю карткою просто Всеможу, розстрочками і готівк.кредитами. Чи в мене буде замість просто кредитки ВсеМожу вже нова кредитка ВсеМожу онлайн, чи в мене буде дві кредитки?
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1finanсier
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:43
1finanсier
Вітаємо!
Ні, не будуть дві картки. Ліміт буде розподілений на звичайну кредитну картку ВсеМОЖУ та будь-який інший продукт (Оплата частинами, гроші в розстрочку).
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PUMB
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:51
PUMB написав:1finanсier
Вітаємо!
Ні, не будуть дві картки. Ліміт буде розподілений на звичайну кредитну картку ВсеМОЖУ та будь-який інший продукт (Оплата частинами, гроші в розстрочку).
Зрозуміло, дякую. А відкрити кредитку все можу онлайн можна, якщо вже є діюча кредитка просто Все можу?
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:55
1finanсier
Відкрити кредитну картку ВсеМОЖУ можна одну. Або закрити у відділенні поточний рахунок і після цього відкрити ВсеМОЖУ online.
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PUMB
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 17:46
klimig
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Примусове списання коштів за рахунок кредитного ліміту не можливе.
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:16
PUMB написав:1finanсier
Відкрити кредитну картку ВсеМОЖУ можна одну. Або закрити у відділенні поточний рахунок і після цього відкрити ВсеМОЖУ online.
Все ж таки ця процедура виглядає чуток по-іншому:
закрити стару ВсеМОЖУ - пройти скоринг
- можливо вийде відкрити ВсеМОЖУ online
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:58
Amethyst написав: PUMB написав:1finanсier
Відкрити кредитну картку ВсеМОЖУ можна одну. Або закрити у відділенні поточний рахунок і після цього відкрити ВсеМОЖУ online.
Все ж таки ця процедура виглядає чуток по-іншому:
закрити стару ВсеМОЖУ - пройти скоринг
- можливо вийде відкрити ВсеМОЖУ online
А 30 днів без кредитки ходити треба? Бо раніше не можна було тут швидко перевідкритися.
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klug
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Додано: Суб 20 лип, 2024 09:59
klug
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Процес закриття рахунку триває від 45 днів.
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PUMB
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