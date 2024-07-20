Чего то коммуналку оплатить не могу.
3 часа тому назад ещё платило, а сейчас не хочет(
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2024 13:15
Чего то коммуналку оплатить не могу.
3 часа тому назад ещё платило, а сейчас не хочет(
Додано: Суб 20 лип, 2024 13:26
Feh14
Вітаємо! Написали в приватні повідомлення для з'ясування причини помилки при оплаті.
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