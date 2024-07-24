Чего то коммуналку оплатить не могу.
3 часа тому назад ещё платило, а сейчас не хочет(
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2024 13:15
Чего то коммуналку оплатить не могу.
3 часа тому назад ещё платило, а сейчас не хочет(
Додано: Суб 20 лип, 2024 13:26
Feh14
Вітаємо! Написали в приватні повідомлення для з'ясування причини помилки при оплаті.
Додано: Сер 24 лип, 2024 15:33
PUMB крашиться застосунок якщо відкрити деталі картки, там де можна побачити номер повний, і далі якщо тицнути на картку щоб побачити зворотній бік картка візуально показано як перегортається, далі застосунок зависає і через деякий час крашиться. Якщо тицнути окремо на свв код то одразу показується зворотня сторона і можна побачити код. А от із красивою візуалізаціює щось сталося погане.
Android 9.0
|