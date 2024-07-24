RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 551552553554

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 13:15

Чего то коммуналку оплатить не могу.
3 часа тому назад ещё платило, а сейчас не хочет(
Feh14
 
Повідомлень: 117
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 13:26

Feh14
Вітаємо! Написали в приватні повідомлення для з'ясування причини помилки при оплаті.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3150
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2024 15:33

PUMB крашиться застосунок якщо відкрити деталі картки, там де можна побачити номер повний, і далі якщо тицнути на картку щоб побачити зворотній бік картка візуально показано як перегортається, далі застосунок зависає і через деякий час крашиться. Якщо тицнути окремо на свв код то одразу показується зворотня сторона і можна побачити код. А от із красивою візуалізаціює щось сталося погане.

Android 9.0
DmitryZP
 
Повідомлень: 4523
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 551552553554
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.