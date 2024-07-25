Чего то коммуналку оплатить не могу.
3 часа тому назад ещё платило, а сейчас не хочет(
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 лип, 2024 13:15
Чего то коммуналку оплатить не могу.
3 часа тому назад ещё платило, а сейчас не хочет(
Додано: Суб 20 лип, 2024 13:26
Feh14
Вітаємо! Написали в приватні повідомлення для з'ясування причини помилки при оплаті.
Додано: Сер 24 лип, 2024 15:33
PUMB крашиться застосунок якщо відкрити деталі картки, там де можна побачити номер повний, і далі якщо тицнути на картку щоб побачити зворотній бік картка візуально показано як перегортається, далі застосунок зависає і через деякий час крашиться. Якщо тицнути окремо на свв код то одразу показується зворотня сторона і можна побачити код. А от із красивою візуалізаціює щось сталося погане.
Android 9.0
Додано: Чет 25 лип, 2024 13:22
Re: ПУМБ
Вітаю, помилково оплатив комуналку значно більшою сумою. Чи є варіант повернути кошти?
Додано: Чет 25 лип, 2024 14:34
yarok96
Вітаємо!
Дана сума зарахується постачальнику та буде використана на майбутні оплати. Тобто, вона відмінусується на наступний місяць, коли будете оплачувати комунальні послуги. Також, за бажанням Ви можете звернутись до постачальника для повернення залишку коштів.
Додано: Чет 25 лип, 2024 14:37
DmitryZP
Вітаємо!
Наразі проблеми з відображенням деталей по картці відсутні. Радимо оновити мобільний застосунок (видалити та повторно завантажити). Якщо проблема не зникне, будь ласка, напишіть нам в приватні повідомлення, щоб перевірити збій.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|