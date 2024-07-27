аналогічно.
нічого не крашиться, тільки трохи довше картка перегортається на зворотню сторону якщо тиснути на номер картки.
якщо на свв то миттєво.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:38
Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:01
Re: ПУМБ
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:37
Re: ПУМБ
прийшов пуш про зміну умов обслуговування тарифів для фіз осіб
хто читав шо там змінили?
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:46
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:47
скорей всего это:
ПУМБ з 30 серпня збільшує плату за обслуговування (
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