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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 552553554555

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ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:38

  Ferlakur написав:У мене карта крутиться і нічого не крашиться. Версія 2.285.03

аналогічно.
нічого не крашиться, тільки трохи довше картка перегортається на зворотню сторону якщо тиснути на номер картки.
якщо на свв то миттєво.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:01

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Версія 2.285.03


Така сама версія, ще можливо впливає версія ОС. Не думаю що впливає тип картки або пакет в якому вона обслуговується :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:37

Re: ПУМБ

прийшов пуш про зміну умов обслуговування тарифів для фіз осіб
хто читав шо там змінили?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:46

  quadro_tony_da написав:прийшов пуш про зміну умов обслуговування тарифів для фіз осіб
хто читав шо там змінили?

Подняли плату за неактивность карт с 10 до 20 грн
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:47

  quadro_tony_da написав:прийшов пуш про зміну умов обслуговування тарифів для фіз осіб
хто читав шо там змінили?


скорей всего это:

ПУМБ з 30 серпня збільшує плату за обслуговування (https://about.pumb.ua/presscenter/notifications/item/7272-povdomlennya-pro-zmni-u-tarifah-at-pumb-na-obslugo#info) неактивного рахунку з 10₴ до 20₴/міс
S i m
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:12

Йшли роки... а банк все ще й досі не дозволяє в новоствореному шаблоні камуналки який підтягнув по IBAN редагувати призначення платежу. ПУМБ вперто вирішив що те поле клієнт сам не повинен заповнювати... Що декілька років тому я про це тут писав, але зараз віз і нині там. Нашо ви таке робите?
root
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29.07.2024 10:12
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