аналогічно.
нічого не крашиться, тільки трохи довше картка перегортається на зворотню сторону якщо тиснути на номер картки.
якщо на свв то миттєво.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:38
Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:01
Re: ПУМБ
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:37
Re: ПУМБ
прийшов пуш про зміну умов обслуговування тарифів для фіз осіб
хто читав шо там змінили?
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:46
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:47
скорей всего это:
ПУМБ з 30 серпня збільшує плату за обслуговування (
Додано: Пон 29 лип, 2024 10:12
Йшли роки... а банк все ще й досі не дозволяє в новоствореному шаблоні камуналки який підтягнув по IBAN редагувати призначення платежу. ПУМБ вперто вирішив що те поле клієнт сам не повинен заповнювати... Що декілька років тому я про це тут писав, але зараз віз і нині там. Нашо ви таке робите?
Додано: Пон 29 лип, 2024 10:31
root
Вітаємо!
Поле призначення платежу підтягується автоматично, це залежить від даних, що надав постачальник комунальних послуг та квитанції.
Додано: Пон 29 лип, 2024 10:41
Як скажите, привєтбанк підтягує теж, і майже вірно, але дає правку зробити. Тож я зміг відрегувувавти так як саме цього просить отримувач, Казначейство. А у вас підтягує просто стандартну лабуду якусь. Вони після такого не знайдуть мій платіж.
Додано: Пон 29 лип, 2024 11:06
Re: ПУМБ
Додано: Пон 29 лип, 2024 11:09
Re: ПУМБ
PUMB, питання щодо картки всеМОЖУ (не online).
Якщо в цьому році робив перевипуск пластику з іменного на іменний (не по строку дії), потім випускав додаткову віртуальну картку, яку анулював (залишив тільки пластик), то зараз я можу зробити безкоштовно перевипуск пластикової картки й випустити додаткову віртуальну?
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