RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 11:38

  Ferlakur написав:У мене карта крутиться і нічого не крашиться. Версія 2.285.03

аналогічно.
нічого не крашиться, тільки трохи довше картка перегортається на зворотню сторону якщо тиснути на номер картки.
якщо на свв то миттєво.
KVV
 
Повідомлень: 1306
З нами з: 29.11.18
Подякував: 63 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 15:01

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Версія 2.285.03


Така сама версія, ще можливо впливає версія ОС. Не думаю що впливає тип картки або пакет в якому вона обслуговується :)
DmitryZP
 
Повідомлень: 4525
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 820 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:37

Re: ПУМБ

прийшов пуш про зміну умов обслуговування тарифів для фіз осіб
хто читав шо там змінили?
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:46

  quadro_tony_da написав:прийшов пуш про зміну умов обслуговування тарифів для фіз осіб
хто читав шо там змінили?

Подняли плату за неактивность карт с 10 до 20 грн
WallNutPen
 
Повідомлень: 1193
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2024 13:47

  quadro_tony_da написав:прийшов пуш про зміну умов обслуговування тарифів для фіз осіб
хто читав шо там змінили?


скорей всего это:

ПУМБ з 30 серпня збільшує плату за обслуговування (https://about.pumb.ua/presscenter/notifications/item/7272-povdomlennya-pro-zmni-u-tarifah-at-pumb-na-obslugo#info) неактивного рахунку з 10₴ до 20₴/міс
S i m
 
Повідомлень: 168
З нами з: 31.01.21
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:12

Йшли роки... а банк все ще й досі не дозволяє в новоствореному шаблоні камуналки який підтягнув по IBAN редагувати призначення платежу. ПУМБ вперто вирішив що те поле клієнт сам не повинен заповнювати... Що декілька років тому я про це тут писав, але зараз віз і нині там. Нашо ви таке робите?
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 04.03.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:31

root

Вітаємо!

Поле призначення платежу підтягується автоматично, це залежить від даних, що надав постачальник комунальних послуг та квитанції.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3155
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 10:41

Як скажите, привєтбанк підтягує теж, і майже вірно, але дає правку зробити. Тож я зміг відрегувувавти так як саме цього просить отримувач, Казначейство. А у вас підтягує просто стандартну лабуду якусь. Вони після такого не знайдуть мій платіж.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 04.03.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:06

Re: ПУМБ

  root написав:привєтбанк підтягує теж, і майже вірно, але дає правку зробити.
Не по всім платежам ПриватБанк таке дає зробити.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6059
З нами з: 08.03.18
Подякував: 553 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:09

Re: ПУМБ

PUMB, питання щодо картки всеМОЖУ (не online).
Якщо в цьому році робив перевипуск пластику з іменного на іменний (не по строку дії), потім випускав додаткову віртуальну картку, яку анулював (залишив тільки пластик), то зараз я можу зробити безкоштовно перевипуск пластикової картки й випустити додаткову віртуальну?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6059
З нами з: 08.03.18
Подякував: 553 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 553554555556>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens, wildlynx і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.