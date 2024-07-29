RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 68
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:19

  Howl написав:Не по всім платежам ПриватБанк таке дає зробити.

Я і не сперечаюсь та і не рекомендую прівєтабнку, не є активним їхнім користувачем, але от для проби саме цей платіж у них пройшов правильно. Пробував також сенс, моню, укрсіб, райф... там ще все гірше :)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 04.03.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:42

Howl

Вітаємо!
Безкоштовний перевипуск картки може бути в наступних випадках:
- непрацездатності картки (її перевіряють у банкоматі/POS-терміналі каси;
- вилучення картки банкоматом.
- у разі закінчення терміну дії картки, якщо вона лише одна пластикова до рахунку.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 3155
З нами з: 19.07.11
Подякував: 796 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 553554555556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens, wildlynx і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.