Я і не сперечаюсь та і не рекомендую прівєтабнку, не є активним їхнім користувачем, але от для проби саме цей платіж у них пройшов правильно. Пробував також сенс, моню, укрсіб, райф... там ще все гірше
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 лип, 2024 11:19
Додано: Пон 29 лип, 2024 11:42
Howl
Вітаємо!
Безкоштовний перевипуск картки може бути в наступних випадках:
- непрацездатності картки (її перевіряють у банкоматі/POS-терміналі каси;
- вилучення картки банкоматом.
- у разі закінчення терміну дії картки, якщо вона лише одна пластикова до рахунку.
Додано: Пон 29 лип, 2024 18:19
Re: ПУМБ
PUMB, це коли такі зміни набули чинності для всеМОЖУ?
Додано: Вів 30 лип, 2024 10:42
Howl
Вітаємо!
Зміни вступили в силу з 29.03.2024 року, детально можна переглянути на нашому сайті:
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