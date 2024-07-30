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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 553554555556

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ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:19

  Howl написав:Не по всім платежам ПриватБанк таке дає зробити.

Я і не сперечаюсь та і не рекомендую прівєтабнку, не є активним їхнім користувачем, але от для проби саме цей платіж у них пройшов правильно. Пробував також сенс, моню, укрсіб, райф... там ще все гірше :)
root
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 11:42

Howl

Вітаємо!
Безкоштовний перевипуск картки може бути в наступних випадках:
- непрацездатності картки (її перевіряють у банкоматі/POS-терміналі каси;
- вилучення картки банкоматом.
- у разі закінчення терміну дії картки, якщо вона лише одна пластикова до рахунку.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 18:19

Re: ПУМБ

PUMB, це коли такі зміни набули чинності для всеМОЖУ?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 10:42

Howl

Вітаємо!

Зміни вступили в силу з 29.03.2024 року, детально можна переглянути на нашому сайті: https://about.pumb.ua/presscenter/notif ... -pumb#info
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:31

Яку максимальну суму одноразово реально зняти з картки іншого укрбанку в банкоматі ПУМБ :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:18

flysoulfly

Вітаємо!

Добовий ліміт на зняття готівки в наших банкоматах з картки іншого банку - 3 000 грн на добу.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 14:24

  PUMB написав:Добовий ліміт на зняття готівки в наших банкоматах з картки іншого банку - 3 000 грн на добу.
Добовий?? - не густо :(
Дякую за відповідь.

А ПУМБ і досі входить до банкоматної мережі "Радіус" ?
flysoulfly
 
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ПУМБ (5557)
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