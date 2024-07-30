RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 554555556557

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:30

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:А ПУМБ і досі входить до банкоматної мережі "Радіус" ?
Ну так Радіус це и є кардпроцесінг Мумби )
і оце з карток банків-партнерів "свого Радіуса" - видають лише 3000 грн на добу...
flysoulfly
 
Повідомлень: 5146
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1670 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:45

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:А ПУМБ і досі входить до банкоматної мережі "Радіус" ?
Ну так Радіус це и є кардпроцесінг Мумби )
і оце з карток банків-партнерів "свого Радіуса" - видають лише 3000 грн на добу...

Тоже удивлен!
Думаю, шо вас до конца не поняли: есть сторонний клиент(3К), а есть клиент Радиуса(анлим?) ))
Гляньте, шо по этому поводу у Рояля или Полтавы, например, указано
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5565
З нами з: 05.05.21
Подякував: 418 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
1
9
  #<1 ... 554555556557
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3444)
30.07.2024 17:49
Ринок праці (452)
30.07.2024 17:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.