і оце з карток банків-партнерів "свого Радіуса" - видають лише 3000 грн на добу...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:30
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:45
Тоже удивлен!
Думаю, шо вас до конца не поняли: есть сторонний клиент(3К), а есть клиент Радиуса(анлим?) ))
Гляньте, шо по этому поводу у Рояля или Полтавы, например, указано
Додано: Вів 30 лип, 2024 18:20
Howl
Перевипуск по завершенню строку дії безкоштовно виконується за 3 місяці до закінчення терміну дії картки. За власною ініціативою перевипуск коштує 150 грн. Закрита віртуальна картка не перевипускається, а можна відкрити у мобільному застосунку нову.
Додано: Вів 30 лип, 2024 19:22
Re: ПУМБ
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