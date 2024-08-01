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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 555556557558>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:30

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:А ПУМБ і досі входить до банкоматної мережі "Радіус" ?
Ну так Радіус це и є кардпроцесінг Мумби )
і оце з карток банків-партнерів "свого Радіуса" - видають лише 3000 грн на добу...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 17:45

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:А ПУМБ і досі входить до банкоматної мережі "Радіус" ?
Ну так Радіус це и є кардпроцесінг Мумби )
і оце з карток банків-партнерів "свого Радіуса" - видають лише 3000 грн на добу...

Тоже удивлен!
Думаю, шо вас до конца не поняли: есть сторонний клиент(3К), а есть клиент Радиуса(анлим?) ))
Гляньте, шо по этому поводу у Рояля или Полтавы, например, указано
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 18:20

Howl
Перевипуск по завершенню строку дії безкоштовно виконується за 3 місяці до закінчення терміну дії картки. За власною ініціативою перевипуск коштує 150 грн. Закрита віртуальна картка не перевипускається, а можна відкрити у мобільному застосунку нову.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 19:22

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Закрита віртуальна картка не перевипускається, а можна відкрити у мобільному застосунку нову.
Якщо віртуальна картка до наявного рахунку була мною анульована у відділенні банку, то подальше оформлення нової віртуальної картки до наявного рахунку в застосунку банку безкоштовне?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 11:00

Howl
Вітаємо!
Якщо повністю закрили віртуальну картку у відділенні, то можна буде відкрити нову безкоштовно у мобільному застосунку.
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 11:26

Re: ПУМБ

Уважаемый офпред,
написал Вам 29/7 вопрос в личку, можете ответить?
Спасибо.
Pudu pudu
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 12:06

Pudu pudu
Вітаємо! Наразі не надходили від Вас сповіщення в особисті повідомлення, тому написали особисто.
PUMB
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:04

Я щось пропустив - ПУМБ заблочив P2P перекази з валютних карток на картки за кордон?
Пробую переказати зі своєї вал.карти за кордон (на іншу свою вал.карту), отримую повідомлення "Отримувач не пройшов перевірку".
Раніше такі ж перекази на ту ж карту проходили без проблем.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:21

  she_ne_investor написав:Я щось пропустив - ПУМБ заблочив P2P перекази з валютних карток на картки за кордон?
Пробую переказати зі своєї вал.карти за кордон (на іншу свою вал.карту), отримую повідомлення "Отримувач не пройшов перевірку".
Раніше такі ж перекази на ту ж карту проходили без проблем.

Сьогодні робив переказ на картку Wise в євро, все працює. У вас щось індивідуальне.
Eldarien
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:21

she_ne_investor
Вітаємо! Перекази на іноземну картку доступні. Дана помилка може виникати, якщо відправляти в заборонену країну.
PUMB
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