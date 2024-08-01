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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2024 17:30
Amethyst написав: flysoulfly написав:
А ПУМБ і досі входить до банкоматної мережі "Радіус" ?
Ну так Радіус це и є кардпроцесінг Мумби )
і оце з карток банків-партнерів "свого Радіуса" - видають лише 3000 грн на добу...
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Додано: Вів 30 лип, 2024 17:45
flysoulfly написав: Amethyst написав: flysoulfly написав:
А ПУМБ і досі входить до банкоматної мережі "Радіус" ?
Ну так Радіус це и є кардпроцесінг Мумби )
і оце з карток банків-партнерів "свого Радіуса" - видають лише 3000 грн на добу...
Тоже удивлен!
Думаю, шо вас до конца не поняли: есть сторонний клиент(3К), а есть клиент Радиуса(анлим?) ))
Гляньте, шо по этому поводу у Рояля или Полтавы, например, указано
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Amethyst
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Додано: Вів 30 лип, 2024 18:20
Howl
Перевипуск по завершенню строку дії безкоштовно виконується за 3 місяці до закінчення терміну дії картки. За власною ініціативою перевипуск коштує 150 грн. Закрита віртуальна картка не перевипускається, а можна відкрити у мобільному застосунку нову.
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PUMB
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Додано: Вів 30 лип, 2024 19:22
PUMB написав:
Закрита віртуальна картка не перевипускається, а можна відкрити у мобільному застосунку нову.
Якщо віртуальна картка до наявного рахунку була мною анульована у відділенні банку, то подальше оформлення нової віртуальної картки до наявного рахунку в застосунку банку безкоштовне?
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Howl
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Додано: Сер 31 лип, 2024 11:00
Howl
Вітаємо!
Якщо повністю закрили віртуальну картку у відділенні, то можна буде відкрити нову безкоштовно у мобільному застосунку.
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PUMB
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Додано: Сер 31 лип, 2024 11:26
Уважаемый офпред,
написал Вам 29/7 вопрос в личку, можете ответить?
Спасибо.
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Pudu pudu
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Додано: Сер 31 лип, 2024 12:06
Pudu pudu
Вітаємо! Наразі не надходили від Вас сповіщення в особисті повідомлення, тому написали особисто.
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PUMB
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:04
Я щось пропустив - ПУМБ заблочив P2P перекази з валютних карток на картки за кордон?
Пробую переказати зі своєї вал.карти за кордон (на іншу свою вал.карту), отримую повідомлення "Отримувач не пройшов перевірку".
Раніше такі ж перекази на ту ж карту проходили без проблем.
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she_ne_investor
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:21
she_ne_investor написав:
Я щось пропустив - ПУМБ заблочив P2P перекази з валютних карток на картки за кордон?
Пробую переказати зі своєї вал.карти за кордон (на іншу свою вал.карту), отримую повідомлення "Отримувач не пройшов перевірку".
Раніше такі ж перекази на ту ж карту проходили без проблем.
Сьогодні робив переказ на картку Wise в євро, все працює. У вас щось індивідуальне.
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Eldarien
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:21
she_ne_investor
Вітаємо! Перекази на іноземну картку доступні. Дана помилка може виникати, якщо відправляти в заборонену країну.
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PUMB
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