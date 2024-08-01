Це Литва, навряд чи вона попала в спискок заборонених країн. ))
Вдалося оплатити - прийшлося крім імені/прізвища ввести по-батькові (хоча в самому полі пише що воно не обов'язкове).
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:48
Це Литва, навряд чи вона попала в спискок заборонених країн. ))
Вдалося оплатити - прийшлося крім імені/прізвища ввести по-батькові (хоча в самому полі пише що воно не обов'язкове).
Додано: Чет 01 сер, 2024 15:16
she_ne_investor
Так, в Литву можна робити переказ. Тоді помилка була в даних отримувача коштів.
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