Це Литва, навряд чи вона попала в спискок заборонених країн. ))
Вдалося оплатити - прийшлося крім імені/прізвища ввести по-батькові (хоча в самому полі пише що воно не обов'язкове).
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:48
Це Литва, навряд чи вона попала в спискок заборонених країн. ))
Вдалося оплатити - прийшлося крім імені/прізвища ввести по-батькові (хоча в самому полі пише що воно не обов'язкове).
Додано: Чет 01 сер, 2024 15:16
she_ne_investor
Так, в Литву можна робити переказ. Тоді помилка була в даних отримувача коштів.
Додано: Чет 01 сер, 2024 22:08
ПУМБ жульничает.
Смотрю сегодня в приложении, что сумма не совпадает по кредитке. Погашал кредитку всё точно в сроки, как было указано в приложении. В июне погасил и претензий не было, в июле погасил, как было указано в приложении по карте. Постоянно писало, что всё погашено в сроки, задолжности нет.
Сегодня открываю приложение и висит долг 348грн. Начинаю звонить на гор. линию. Говорят - да странная ситуация в июне долга не было и погасили всё исправно, в июле тоже погасили как было указано в приложении. Говорят в мае не погасил 13 коп и поэтому образовался долг. Но почему этого долга не видно было в июне, в июле???
Выслали на эл. почту выписку, так там тоже по красному ничего не идёт.
13 коп повисли в воздухе, нигде долг 2 мес. не отражался и вдруг он появился. Интересно какие это у ПУМБа проценты, что бы из 13 коп за 2 мес. образовался долг в 348грн. и который нигде не отрожался???
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