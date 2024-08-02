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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 555556557558

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:48

Це Литва, навряд чи вона попала в спискок заборонених країн. ))
Вдалося оплатити - прийшлося крім імені/прізвища ввести по-батькові (хоча в самому полі пише що воно не обов'язкове).
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:16

she_ne_investor
Так, в Литву можна робити переказ. Тоді помилка була в даних отримувача коштів.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:08

ПУМБ жульничает.
Смотрю сегодня в приложении, что сумма не совпадает по кредитке. Погашал кредитку всё точно в сроки, как было указано в приложении. В июне погасил и претензий не было, в июле погасил, как было указано в приложении по карте. Постоянно писало, что всё погашено в сроки, задолжности нет.
Сегодня открываю приложение и висит долг 348грн. Начинаю звонить на гор. линию. Говорят - да странная ситуация в июне долга не было и погасили всё исправно, в июле тоже погасили как было указано в приложении. Говорят в мае не погасил 13грн и поэтому образовался долг. Но почему этого долга не видно было в июне, в июле???
Выслали на эл. почту выписку, так там тоже по красному ничего не идёт.
13грн. повисли в воздухе, нигде долг 2 мес. не отражался и вдруг он появился. Интересно какие это у ПУМБа проценты, что бы из 13грн за 2 мес. образовался долг в 348грн. и который нигде не отрожался???

Пересчитал по выписке - действит. есть разница в мае. Но возникает вопрос, почему тогда в приложении сумма до полного погашения отоброжается не правильно? В июне погошаю и на гор. линии отвечают долга нет. В июле погасил всю сумму, которая была указана в приложении и потом высветилось, что всё погашено. И вдруг спустя 2 мес. долг и проценты по долгу насчитали.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:23

Re: ПУМБ

А-Банк мені так само якось нарахував 1200 грн боргу за 4 місяці із-за "банківської помилки"

навіть нічього не повернули і не вибачились
quadro_tony_da
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