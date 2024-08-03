Це Литва, навряд чи вона попала в спискок заборонених країн. ))
Вдалося оплатити - прийшлося крім імені/прізвища ввести по-батькові (хоча в самому полі пише що воно не обов'язкове).
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:48
Це Литва, навряд чи вона попала в спискок заборонених країн. ))
Вдалося оплатити - прийшлося крім імені/прізвища ввести по-батькові (хоча в самому полі пише що воно не обов'язкове).
Додано: Чет 01 сер, 2024 15:16
she_ne_investor
Так, в Литву можна робити переказ. Тоді помилка була в даних отримувача коштів.
Додано: Чет 01 сер, 2024 22:08
ПУМБ жульничает.
Смотрю сегодня в приложении, что сумма не совпадает по кредитке. Погашал кредитку всё точно в сроки, как было указано в приложении. В июне погасил и претензий не было, в июле погасил, как было указано в приложении по карте. Постоянно писало, что всё погашено в сроки, задолжности нет.
Сегодня открываю приложение и висит долг 348грн. Начинаю звонить на гор. линию. Говорят - да странная ситуация в июне долга не было и погасили всё исправно, в июле тоже погасили как было указано в приложении. Говорят в мае не погасил 13грн и поэтому образовался долг. Но почему этого долга не видно было в июне, в июле???
Выслали на эл. почту выписку, так там тоже по красному ничего не идёт.
13грн. повисли в воздухе, нигде долг 2 мес. не отражался и вдруг он появился. Интересно какие это у ПУМБа проценты, что бы из 13грн за 2 мес. образовался долг в 348грн. и который нигде не отрожался???
Пересчитал по выписке - действит. есть разница в мае. Но возникает вопрос, почему тогда в приложении сумма до полного погашения отоброжается не правильно? В июне погошаю и на гор. линии отвечают долга нет. В июле погасил всю сумму, которая была указана в приложении и потом высветилось, что всё погашено. И вдруг спустя 2 мес. долг и проценты по долгу насчитали.
Додано: П'ят 02 сер, 2024 18:23
Re: ПУМБ
А-Банк мені так само якось нарахував 1200 грн боргу за 4 місяці із-за "банківської помилки"
навіть нічього не повернули і не вибачились
Додано: Суб 03 сер, 2024 17:29
ПУМБ продолжение.
Предоставили мне выписку. По красному ничего не идёт. Теперь выдумали , что бы я предоставил им скриншоты карты за май - июль, т.к у них не сохроняются.
Ребята там вообще на лоха играют. Какой скриншот карты, есть выписка с банка с печатями. Этого полне достаточно для того же суда. Если идёт задолжность, то светится по красному и идёт минус в остатке. У меня всё по зелёному погашение - остаток 000грн.
Пересчитал в ручную выписку. Действительно сумма вытраченных средств в мае больше, чем было указано в приложении на конец месяца. Говорю, а почему этот остаток не светился в июне и июле. Почему он выплыл в августе и с процентами за 2мес.? Ответ - сбой программы. Так при чём тогда я к недоплате. У нас в договоре есть графа, что клиент обязан делать ежем. скриншоты? Ответ - такого нет в договоре. Тогда руководствуемся выпиской банка. А там чётко видно приход, расход, погашение на конец мес. И чётко светится зелённым - погашено в полном объёме
Предложил им вариант - я согласен с долгом тела мая, но банк тогда уберает насчитанные за два мес. проценты. Ведь не моя вина, что у банка в системе был сбой. И как то странный сбой, сумму долга не видим два месяца, а проценты набегают.
Пошли думать над моим предложением до понедельника.
Додано: Суб 03 сер, 2024 18:23
Игорь Алексеевич
Вітаємо!
Ми бажаємо розібратися детальніше у ситуації, що склалася. Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення інформації.
Додано: Суб 03 сер, 2024 19:20
Додано: Суб 03 сер, 2024 20:07
Вимушений констатувати що помилка не у приоритеті у ПУМБа, наразі вже спробував 10 разів подивитись той свв код - так і крашится... навіть якщо просто тицкати на свв - все одно запускається перегортання картки і застосунок крашиться...
тож довелось лізти до карток і шукати фізичну картку
"дякую" ПУМБ за допомогу
Додано: Суб 03 сер, 2024 20:19
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