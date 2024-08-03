Додано: Чет 01 сер, 2024 22:08

ПУМБ жульничает.

Смотрю сегодня в приложении, что сумма не совпадает по кредитке. Погашал кредитку всё точно в сроки, как было указано в приложении. В июне погасил и претензий не было, в июле погасил, как было указано в приложении по карте. Постоянно писало, что всё погашено в сроки, задолжности нет.

Сегодня открываю приложение и висит долг 348грн. Начинаю звонить на гор. линию. Говорят - да странная ситуация в июне долга не было и погасили всё исправно, в июле тоже погасили как было указано в приложении. Говорят в мае не погасил 13грн и поэтому образовался долг. Но почему этого долга не видно было в июне, в июле???

Выслали на эл. почту выписку, так там тоже по красному ничего не идёт.

13грн. повисли в воздухе, нигде долг 2 мес. не отражался и вдруг он появился. Интересно какие это у ПУМБа проценты, что бы из 13грн за 2 мес. образовался долг в 348грн. и который нигде не отрожался???



Пересчитал по выписке - действит. есть разница в мае. Но возникает вопрос, почему тогда в приложении сумма до полного погашения отоброжается не правильно? В июне погошаю и на гор. линии отвечают долга нет. В июле погасил всю сумму, которая была указана в приложении и потом высветилось, что всё погашено. И вдруг спустя 2 мес. долг и проценты по долгу насчитали.