DmitryZP
Вітаємо!
Рекомендуємо перевстановити (видалити та встановити останню версію) застосунок ПУМБ Online, та перевірити повторно на наявність помилки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2024 09:18
DmitryZP
Вітаємо!
Рекомендуємо перевстановити (видалити та встановити останню версію) застосунок ПУМБ Online, та перевірити повторно на наявність помилки.
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