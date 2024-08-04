DmitryZP
Вітаємо!
Рекомендуємо перевстановити (видалити та встановити останню версію) застосунок ПУМБ Online, та перевірити повторно на наявність помилки.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 09:18
DmitryZP
Вітаємо!
Рекомендуємо перевстановити (видалити та встановити останню версію) застосунок ПУМБ Online, та перевірити повторно на наявність помилки.
Додано: Нед 04 сер, 2024 17:07
...
Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?
Додано: Нед 04 сер, 2024 18:05
Re: ПУМБ
логан1919, ответ на этот вопрос имеет ряд переменных, которые клиент сам указывает в анкете-опроснике.
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