DmitryZP
Вітаємо!
Рекомендуємо перевстановити (видалити та встановити останню версію) застосунок ПУМБ Online, та перевірити повторно на наявність помилки.
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Додано: Нед 04 сер, 2024 09:18
DmitryZP
Вітаємо!
Рекомендуємо перевстановити (видалити та встановити останню версію) застосунок ПУМБ Online, та перевірити повторно на наявність помилки.
Додано: Нед 04 сер, 2024 17:07
...
Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?
Додано: Нед 04 сер, 2024 18:05
Re: ПУМБ
логан1919, ответ на этот вопрос имеет ряд переменных, которые клиент сам указывает в анкете-опроснике.
Додано: Нед 04 сер, 2024 19:16
Howl Не певен, що анкета в ПУМБ має значення.
Погано, що виникли проблеми з нарахуванням "партнерського кешбеку"
Додано: Нед 04 сер, 2024 20:01
сам факт таких запитань - додатковий дзвіночок для фінмону
немає чіткого критерію, окрім 400 т грн. до 400 т грн - значне неспівпадіння заявлених цифр та сум руху.
я так розумію питання, що немає ФОПу з оборотами, який можна показати. до 30-40 т грн на місяць - ще не чув, щоб чіпали. кілька сотень тисяч - напевне можуть виникнути питання, звідки кошти. це все припущення на підставі здорового глузду, як воно насправді - невідомо
Додано: Нед 04 сер, 2024 20:10
В мене і так була остання версія. Але я видалив її і встановив наново. Проблема не зникла... (що очікувано було як на мене, бо і так була остання версія).
Тож що далі? Я так розумію що ваш відділ тестування не зміг відтворити цю проблему?
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