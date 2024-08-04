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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 556557558559

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ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 09:18

DmitryZP

Вітаємо!

Рекомендуємо перевстановити (видалити та встановити останню версію) застосунок ПУМБ Online, та перевірити повторно на наявність помилки.
PUMB
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 17:07

...

Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 18:05

Re: ПУМБ

логан1919, ответ на этот вопрос имеет ряд переменных, которые клиент сам указывает в анкете-опроснике.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 19:16

Howl Не певен, що анкета в ПУМБ має значення.
Погано, що виникли проблеми з нарахуванням "партнерського кешбеку"
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:01

  логан1919 написав:Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?

сам факт таких запитань - додатковий дзвіночок для фінмону ;)

немає чіткого критерію, окрім 400 т грн. до 400 т грн - значне неспівпадіння заявлених цифр та сум руху.

я так розумію питання, що немає ФОПу з оборотами, який можна показати. до 30-40 т грн на місяць - ще не чув, щоб чіпали. кілька сотень тисяч - напевне можуть виникнути питання, звідки кошти. це все припущення на підставі здорового глузду, як воно насправді - невідомо
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 20:10

  PUMB написав:DmitryZP

Вітаємо!

Рекомендуємо перевстановити (видалити та встановити останню версію) застосунок ПУМБ Online, та перевірити повторно на наявність помилки.


В мене і так була остання версія. Але я видалив її і встановив наново. Проблема не зникла... (що очікувано було як на мене, бо і так була остання версія).

Тож що далі? Я так розумію що ваш відділ тестування не зміг відтворити цю проблему?
DmitryZP
 
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  #<1 ... 556557558559
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04.08.2024 20:10
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