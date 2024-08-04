Amethyst написав:
ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!
Для неофітів...
Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, то рекомендую виходити з об'єму в міс у три ваші з/п, що вказані вами в Анкеті. І не порушувати це правило протягом 3..4 минулих місяців... Потім можете підвищити планку до шести з/п... Якщо ви можете надати Довідку про продаж хати або про спадщину (за -3 роки тому макс), то можна спробувати погратися і на + ці суми.
Якщо таки ви попали під ФінМон, то можна надати пояснення і довідки про доходи всієї родини, може і проканає!! ))
Рекомендую для поповнення частіше використовувати СЕП, а не р2р і АТМ.
а якщо є надходження від сторонніх?