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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 557558559560

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 22:27

  Amethyst написав:
  логан1919 написав:Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?

ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!
Для неофітів...
Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, то рекомендую виходити з об'єму в міс у три ваші з/п, що вказані вами в Анкеті. І не порушувати це правило протягом 3..4 минулих місяців... Потім можете підвищити планку до шести з/п... Якщо ви можете надати Довідку про продаж хати або про спадщину (за -3 роки тому макс), то можна спробувати погратися і на + ці суми.
Якщо таки ви попали під ФінМон, то можна надати пояснення і довідки про доходи всієї родини, може і проканає!! ))
Рекомендую для поповнення частіше використовувати СЕП, а не р2р і АТМ.

а якщо є надходження від сторонніх?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 22:44

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  логан1919 написав:Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?

ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!
Для неофітів...
Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, то рекомендую ...

а якщо є надходження від сторонніх?
То неофітам не рекомендую таких зарахувань більше 30..50К на міс при будь-якій з/п :idea:
Причому для р2р/АТМ рекомендую зразу збирати квиташки від відправників, які зможуть підтвердити їх ПІБ і рек-ти. Крім цього треба свідомо зрозуміти/придумати фінанс ціль таких поповнень, що НЕ пов'язана з комерційною діяльністю, з обміном кріпти і т.п.
Треба розуміти, що ота третя особа може бути скопроментована як дроп, а вам це може аукнутися і через півроку ((
см. viewtopic.php?p=5746029#p5746029

ПС. Під третьою особою я маю на увазі НЕ родичів.
Хоча родичі теж третя особа, але для фіноперцій вони підпадають під достатньо лояльне ставлення банки при наданні відповідних док-ів!
Amethyst
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