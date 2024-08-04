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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 557558559560 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 69 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 17% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 15 Всього голосів : 69 Додано: Нед 04 сер, 2024 22:27 Amethyst написав: логан1919 написав: Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон? Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?

ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!

Для неофітів...

Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, то рекомендую виходити з об'єму в міс у три ваші з/п, що вказані вами в Анкеті. І не порушувати це правило протягом 3..4 минулих місяців... Потім можете підвищити планку до шести з/п... Якщо ви можете надати Довідку про продаж хати або про спадщину (за -3 роки тому макс), то можна спробувати погратися і на + ці суми.

Якщо таки ви попали під ФінМон, то можна надати пояснення і довідки про доходи всієї родини, може і проканає!! ))

Рекомендую для поповнення частіше використовувати СЕП, а не р2р і АТМ. ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!Для неофітів...Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, то рекомендую виходити з об'єму в міс у, що вказані вами в Анкеті. І не порушувати це правило протягом 3..4 минулих місяців... Потім можете підвищити планку до шести з/п... Якщо ви можете надати Довідку про продаж хати або про спадщину (за -3 роки тому макс), то можна спробувати погратися і на + ці суми.Якщо таки ви попали під ФінМон, то можна надати пояснення і довідки про доходи всієї родини, може і проканає!! ))Рекомендую для поповнення частіше використовувати СЕП, а не р2р і АТМ.

а якщо є надходження від сторонніх? а якщо є надходження від сторонніх? Shaman

Повідомлень: 6500 З нами з: 29.09.19 Подякував: 630 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 сер, 2024 22:44 Shaman написав: Amethyst написав: логан1919 написав: Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон? Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?

ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!

Для неофітів...

Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, то рекомендую ... ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!Для неофітів...Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, то рекомендую ...

а якщо є надходження від сторонніх? а якщо є надходження від сторонніх? То неофітам не рекомендую таких зарахувань більше 30..50К на міс при будь-якій з/п

Причому для р2р/АТМ рекомендую зразу збирати квиташки від відправників, які зможуть підтвердити їх ПІБ і рек-ти. Крім цього треба свідомо зрозуміти/придумати фінанс ціль таких поповнень, що НЕ пов'язана з комерційною діяльністю, з обміном кріпти і т.п.

Треба розуміти, що ота третя особа може бути скопроментована як дроп, а вам це може аукнутися і через півроку ((

см.



ПС. Під третьою особою я маю на увазі НЕ родичів.

Хоча родичі теж третя особа, але для фіноперцій вони підпадають під достатньо лояльне ставлення банки при наданні відповідних док-ів! То неофітам не рекомендую таких зарахувань більше 30..50К на міс при будь-якій з/пПричому для р2р/АТМ рекомендую зразу збирати квиташки від відправників, які зможуть підтвердити їх ПІБ і рек-ти. Крім цього треба свідомо зрозуміти/придумати фінанс ціль таких поповнень, що НЕ пов'язана з комерційною діяльністю, з обміном кріпти і т.п.Треба розуміти, що ота третя особа може бути скопроментована як, а вам це може аукнутися і через півроку ((см. viewtopic.php?p=5746029#p5746029 ПС. Під третьою особою я маю на увазі НЕ родичів.Хоча родичі теж третя особа, але для фіноперцій вони підпадають під достатньо лояльне ставлення банки при наданні відповідних док-ів! Amethyst

Повідомлень: 5579 З нами з: 05.05.21 Подякував: 419 раз. Подякували: 1073 раз. Профіль 1 1 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 сер, 2024 01:51 Amethyst написав: логан1919 написав: Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон? Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?

ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!

Для неофітів...

Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, то рекомендую виходити з об'єму в міс у три ваші з/п, що вказані вами в Анкеті. І не порушувати це правило протягом 3..4 минулих місяців... Потім можете підвищити планку до шести з/п... Якщо ви можете надати Довідку про продаж хати або про спадщину (за -3 роки тому макс), то можна спробувати погратися і на + ці суми.

Якщо таки ви попали під ФінМон, то можна надати пояснення і довідки про доходи всієї родини, може і проканає!! ))

Рекомендую [u] для поповнення частіше використовувати СЕП, а не р2р і АТМ. ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!Для неофітів...Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, тоІ не порушувати це правило протягом 3..4 минулих місяців... Потім можете підвищити планку до шести з/п... Якщо ви можете надати Довідку про продаж хати або про спадщину (за -3 роки тому макс), то можна спробувати погратися і на + ці суми.Якщо таки ви попали під ФінМон, то можна надати пояснення і довідки про доходи всієї родини, може і проканає!! ))Рекомендую [u] для поповнення частіше використовувати СЕП, а не р2р і АТМ.



Там же вроде было, если не ошибаюсь, что без последствий можно 2* суммы анкеты 2 месяца подряд, а дальше на третий месяц ты типа подозрителен (если опять 2 анкеты вносишь).



АТМ =банкомет/ терминал ? А занос лично в кассу как считать: хуже Сепа, но лучшее чем п2п или как ? Там же вроде было, если не ошибаюсь, что без последствий можно 2* суммы анкеты 2 месяца подряд, а дальше на третий месяц ты типа подозрителен (если опять 2 анкеты вносишь).АТМ =банкомет/ терминал ? А занос лично в кассу как считать: хуже Сепа, но лучшее чем п2п или как ? a77 Повідомлень: 65 З нами з: 11.01.24 Подякував: 13 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 557558559560 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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