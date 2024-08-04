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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 сер, 2024 22:27
Amethyst написав: логан1919 написав:
Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?
ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!
Для неофітів...
Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, то рекомендую виходити з об'єму в міс у три ваші з/п
, що вказані вами в Анкеті. І не порушувати це правило протягом 3..4 минулих місяців... Потім можете підвищити планку до шести з/п... Якщо ви можете надати Довідку про продаж хати або про спадщину (за -3 роки тому макс), то можна спробувати погратися і на + ці суми.
Якщо таки ви попали під ФінМон, то можна надати пояснення і довідки про доходи всієї родини, може і проканає!! ))
Рекомендую для поповнення частіше використовувати СЕП, а не р2р і АТМ.
а якщо є надходження від сторонніх?
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Shaman
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Додано: Нед 04 сер, 2024 22:44
Shaman написав: Amethyst написав: логан1919 написав:
Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?
ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!
Для неофітів...
Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, то рекомендую ...
а якщо є надходження від сторонніх?
То неофітам не рекомендую таких зарахувань більше 30..50К на міс при будь-якій з/п
Причому для р2р/АТМ рекомендую зразу збирати квиташки від відправників, які зможуть підтвердити їх ПІБ і рек-ти. Крім цього треба свідомо зрозуміти/придумати фінанс ціль таких поповнень, що НЕ пов'язана з комерційною діяльністю, з обміном кріпти і т.п.
Треба розуміти, що ота третя особа може бути скопроментована як дроп
, а вам це може аукнутися і через півроку ((
см. viewtopic.php?p=5746029#p5746029
ПС. Під третьою особою я маю на увазі НЕ родичів.
Хоча родичі теж третя особа, але для фіноперцій вони підпадають під достатньо лояльне ставлення банки при наданні відповідних док-ів!
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Amethyst
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Додано: Пон 05 сер, 2024 01:51
Amethyst написав: логан1919 написав:
Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?
ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!
Для неофітів...
Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, то рекомендую виходити з об'єму в міс у три ваші з/п, що вказані вами в Анкеті.
І не порушувати це правило протягом 3..4 минулих місяців... Потім можете підвищити планку до шести з/п... Якщо ви можете надати Довідку про продаж хати або про спадщину (за -3 роки тому макс), то можна спробувати погратися і на + ці суми.
Якщо таки ви попали під ФінМон, то можна надати пояснення і довідки про доходи всієї родини, може і проканає!! ))
Рекомендую [u] для поповнення частіше використовувати СЕП, а не р2р і АТМ.
Там же вроде было, если не ошибаюсь, что без последствий можно 2* суммы анкеты 2 месяца подряд, а дальше на третий месяц ты типа подозрителен (если опять 2 анкеты вносишь).
АТМ =банкомет/ терминал ? А занос лично в кассу как считать: хуже Сепа, но лучшее чем п2п или как ?
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