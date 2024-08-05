Amethyst написав:

логан1919 написав: Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон? Доброго времени суток, подскажите, какая максимальная сумма при поступлении средств на всекарту в день и месяц, чтобы не блокнул финмон?

рекомендую виходити з об'єму в міс у три ваші з/п, що вказані вами в Анкеті.

ФінМон аналізує кошти протягом 3..6 міс!!Для неофітів...Якщо мова тільки про власні кошти, тобто ніяких надходжень від 3х осіб не планується, тоІ не порушувати це правило протягом 3..4 минулих місяців... Потім можете підвищити планку до шести з/п... Якщо ви можете надати Довідку про продаж хати або про спадщину (за -3 роки тому макс), то можна спробувати погратися і на + ці суми.Якщо таки ви попали під ФінМон, то можна надати пояснення і довідки про доходи всієї родини, може і проканає!! ))Рекомендую [u] для поповнення частіше використовувати СЕП, а не р2р і АТМ.