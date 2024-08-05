KVV написав:дзвонили з Банку і питали які проблеми/питання під час обслуговування.
на : "малий кредитний ліміт, хочу його збільшити" - запропонували встановити єдиний кредитний ліміт.
на : "застосунок крашиться після натискання на свв в деталях картки(на деяких андроїдах)" в мене то все добре але озвучив" - відповіли що зафіксували проблему.
карткою користувався активно - комунальні по трьох об'єктах, магазини, ну і ДІЯ звісно
після короткої анкети і запиту кред.історії збільшили кредлім з 50 до 131.
прям перемога!
ПУМБ запустив програму активного кредитування - напевне десь пару місяців тому. грошей багато, а відсотки для фізиків цікаві. хоча можна сказати, що пропонують доволі цікаві умови (як для кредитування готівкою) - раніше було значно дорожче.
я ж кажу - активне залучення клієнтів. вони з Сенсом це робили й до війни. й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде.