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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 558559560561

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 17:58

  KVV написав:дзвонили з Банку і питали які проблеми/питання під час обслуговування.

на : "малий кредитний ліміт, хочу його збільшити" - запропонували встановити єдиний кредитний ліміт.

на : "застосунок крашиться після натискання на свв в деталях картки(на деяких андроїдах)" в мене то все добре але озвучив" - відповіли що зафіксували проблему.

карткою користувався активно - комунальні по трьох об'єктах, магазини, ну і ДІЯ звісно 8)
після короткої анкети і запиту кред.історії збільшили кредлім з 50 до 131.

прям перемога!

ПУМБ запустив програму активного кредитування - напевне десь пару місяців тому. грошей багато, а відсотки для фізиків цікаві. хоча можна сказати, що пропонують доволі цікаві умови (як для кредитування готівкою) - раніше було значно дорожче.

я ж кажу - активне залучення клієнтів. вони з Сенсом це робили й до війни. й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:47

Re: ПУМБ

  Shaman написав:й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде.


мені ПУМБ коли тицнув хочу кредитку видав за пару хвилин 105к ліміту
а сенс тупо ігнорував - ліміт зарізали, відкрив картку вигода - так з нульовим лімітом і лишилась. ще й анкетки заповнював щоб ліміт підняли. закрив. рейтинг сенсу в мене тепер десь біля нуля.

відкрив картку "вигода" в АБанк - одразу туди виставили ліміт 100к. Після запитання в чаті чи не конфліктує ліміт на картці 5к із лімітом на оплату частинами 100к відповіли ні, це різні ліміти. І за пару годин ліміт на оплату частинами став 200к. Це при тому, що я карткою АБанку останній раз користувався у 2021 році.
Тож купив що потрібно було в Епіцентрі через Вигоду від АБанку.

Ну а сенс як ото стало ... так і залишається ...
DmitryZP
 
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