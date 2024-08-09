мені ПУМБ коли тицнув хочу кредитку видав за пару хвилин 105к ліміту
а сенс тупо ігнорував - ліміт зарізали, відкрив картку вигода - так з нульовим лімітом і лишилась. ще й анкетки заповнював щоб ліміт підняли. закрив. рейтинг сенсу в мене тепер десь біля нуля.
відкрив картку "вигода" в АБанк - одразу туди виставили ліміт 100к. Після запитання в чаті чи не конфліктує ліміт на картці 5к із лімітом на оплату частинами 100к відповіли ні, це різні ліміти. І за пару годин ліміт на оплату частинами став 200к. Це при тому, що я карткою АБанку останній раз користувався у 2021 році.
Тож купив що потрібно було в Епіцентрі через Вигоду від АБанку.
Ну а сенс як ото стало ... так і залишається ...