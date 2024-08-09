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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2024 18:47
Shaman написав:
й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде.
мені ПУМБ коли тицнув хочу кредитку видав за пару хвилин 105к ліміту
а сенс тупо ігнорував - ліміт зарізали, відкрив картку вигода - так з нульовим лімітом і лишилась. ще й анкетки заповнював щоб ліміт підняли. закрив. рейтинг сенсу в мене тепер десь біля нуля.
відкрив картку "вигода" в АБанк - одразу туди виставили ліміт 100к. Після запитання в чаті чи не конфліктує ліміт на картці 5к із лімітом на оплату частинами 100к відповіли ні, це різні ліміти. І за пару годин ліміт на оплату частинами став 200к. Це при тому, що я карткою АБанку останній раз користувався у 2021 році.
Тож купив що потрібно було в Епіцентрі через Вигоду від АБанку.
Ну а сенс як ото стало ... так і залишається ...
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DmitryZP
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:31
УВАГА ! ПУМБ не нарахував партнерський кешбек з мутним поясненням.
На початку липня він двічи нарахував кешбек по партнерській програмі за купівлі в партнерській аптеці, але потім припинив. Пишуть, що "термінал нам не надав партнер".
Але як цьому можна вірити, якщо на початку липня оплати здійснювалися через той самий термінал, що має той самий ідентифікатор у виписці.
Так і не відповіли: як це узгоджується з правилами по Програмі лояльності в частині партнерського кешбеку, де немає вимоги відповідності термінала до якогось переліку, який надає партнер. Крім цього, це ж поза контролем учасника програми.
Якесь ошуканство!
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Visky
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Додано: Вів 06 сер, 2024 09:17
Visky
Вітаємо! Нам прикро, що у Вас склалася така думка, ми бажаємо розібратися у ситуації. Для цього написали Вам у приватні повідомлення для уточнення даних.
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PUMB
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 11:28
Visky написав:УВАГА ! ПУМБ не нарахував партнерський кешбек
Та не дуже сумуйте...Якщо і нарахує, то може й не віддасть, мені нарахували, але він постійно "в очікуванні", бо "час зарахування кешбеку від 30 до 100 днів."
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:46
PUMB
, у вас реально чтоб в кассе заменить одну купюру 1 тыс грн (которую не ест терминал, но платежеспособная ) на другую или на две 500 грн. берется какая-то комиссия ?
Это ж дичь какая-то ...
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a77
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 14:55
Charter Вітаємо! Терміни зарахування кешбеку встановлює партнер, саме тому, максимальний термін нарахування кешбеку вказаний в додатку в картці партнера.
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PUMB
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:38
a77
Вітаємо!
Дійсно в тарифах є послуга обміну банкнот великих номіналів на банкноти дрібних номіналів і навпаки з комісією в 1% від суми. Але якщо трапляється саме випадок коли наш термінал не бере купюру і вона є непошкодженою, Ви можете підійти в касу банку пояснити це касиру, щоб обміняти кошти.
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PUMB
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 19:18
PUMB написав:
і вона є непошкодженою
а якщо вона "є пошкодженою" но "платіжною" - то есть сохранились достаточные признаки платежности и более 55% первоначальной площади - разве в этом случае кассир такую банкноту не поменяет? Бесплатно. Согласно требований НБУ.
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WallNutPen
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:49
WallNutPen написав: PUMB написав:
і вона є непошкодженою
а якщо вона "є пошкодженою" но "платіжною" - то есть сохранились достаточные признаки платежности и более 55% первоначальной площади - разве в этом случае кассир такую банкноту не поменяет?
Бесплатно
. Согласно требований НБУ.
Вот. Бесплатно - и я думал.
Пополнял тумбу привата, одну купюру подтертую немного (но назвать ее пошкодженою не могу) ну никак не хотело принимать. В кассе привата только начался обед. Пошел в соседний пумб заменить, там без обеда (но чел возле кассы минут 10 возился), подхожу поменять - фиг вам, комисия.
. Пошел назад в приват, заменил без вопросов и комиссий. Но сам факт комисии на обмен купюры нац.валюты это бредово как-то, по-моему...
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a77
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Додано: Суб 10 сер, 2024 06:58
a77 ну нбу как бы в свое время дал право устанавливать банкам тарифы на "доп.услуги" в сфере денежного обращения... Поэтому если вы хотите поменять "монеты на банкноты, банкноты на монеты, банкноты более низких номиналов, на банкноты более высоких номиналов или наоборот" то это может быть платно в случае если банк установил соответствующие тарифы. Но... Остается правило по которому банки обязаны менять физлицам изношенные и значительно изношенные платежные банкноты национальной валюты бесплатно. А платежной и такой что подлежит бесплатному обмену еа пригодную банкноту остается банкнотка к примеру с небольшим надрывом (скажем более 5 мм) или даже потерей до 45% своей первоначальной площади или разорваная на несколько кусочков (главное чтобы кассир могла убедиться что это все куски одной банкноты и их общая сохранившаяся площать >55%
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WallNutPen
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