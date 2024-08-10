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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2024 11:46
a77
Вітаємо!
Обмін пошкодженої купюри у валюті - гривня, якщо вона збереглась до 55% є безкоштовним. Якщо ж купюра була горіла, чи складається з кількох частин необхідна перевірка, така купюра відправляється до НБУ для проведення дослідження.
Ми написали Вам у приватні повідомлення, щоб уточнити детальніше, щодо Вашого звернення до відділення банку, для перевірки інформації.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 15:08
DmitryZP написав: Shaman написав:
й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде.
мені ПУМБ коли тицнув хочу кредитку видав за пару хвилин 105к ліміту
а сенс тупо ігнорував - ліміт зарізали, відкрив картку вигода - так з нульовим лімітом і лишилась. ще й анкетки заповнював щоб ліміт підняли. закрив. рейтинг сенсу в мене тепер десь біля нуля.
відкрив картку "вигода" в АБанк - одразу туди виставили ліміт 100к. Після запитання в чаті чи не конфліктує ліміт на картці 5к із лімітом на оплату частинами 100к відповіли ні, це різні ліміти. І за пару годин ліміт на оплату частинами став 200к. Це при тому, що я карткою АБанку останній раз користувався у 2021 році.
Тож купив що потрібно було в Епіцентрі через Вигоду від АБанку.
Ну а сенс як ото стало ... так і залишається ...
Підкажіть хто може зараз надати приватний кредит, під договір позики до 100 тисяч?
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Додано: Суб 10 сер, 2024 15:09
DmitryZP написав: Shaman написав:
й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде.
мені ПУМБ коли тицнув хочу кредитку видав за пару хвилин 105к ліміту
а сенс тупо ігнорував - ліміт зарізали, відкрив картку вигода - так з нульовим лімітом і лишилась. ще й анкетки заповнював щоб ліміт підняли. закрив. рейтинг сенсу в мене тепер десь біля нуля.
відкрив картку "вигода" в АБанк - одразу туди виставили ліміт 100к. Після запитання в чаті чи не конфліктує ліміт на картці 5к із лімітом на оплату частинами 100к відповіли ні, це різні ліміти. І за пару годин ліміт на оплату частинами став 200к. Це при тому, що я карткою АБанку останній раз користувався у 2021 році.
Тож купив що потрібно було в Епіцентрі через Вигоду від АБанку.
Ну а сенс як ото стало ... так і залишається ...
Можна в Києві при особистій зустрічі
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vitaliy_marckanych
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