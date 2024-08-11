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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 559560561562 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 69 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 9 2- Погане. Некомпетентне. 17% 12 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 22 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 22% 15 Всього голосів : 69 Додано: Суб 10 сер, 2024 11:46 a77

Вітаємо!

Обмін пошкодженої купюри у валюті - гривня, якщо вона збереглась до 55% є безкоштовним. Якщо ж купюра була горіла, чи складається з кількох частин необхідна перевірка, така купюра відправляється до НБУ для проведення дослідження.

Ми написали Вам у приватні повідомлення, щоб уточнити детальніше, щодо Вашого звернення до відділення банку, для перевірки інформації. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3170 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 207 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 15:08 Кредит DmitryZP написав: Shaman написав: й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде. й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде.



мені ПУМБ коли тицнув хочу кредитку видав за пару хвилин 105к ліміту

а сенс тупо ігнорував - ліміт зарізали, відкрив картку вигода - так з нульовим лімітом і лишилась. ще й анкетки заповнював щоб ліміт підняли. закрив. рейтинг сенсу в мене тепер десь біля нуля.



відкрив картку "вигода" в АБанк - одразу туди виставили ліміт 100к. Після запитання в чаті чи не конфліктує ліміт на картці 5к із лімітом на оплату частинами 100к відповіли ні, це різні ліміти. І за пару годин ліміт на оплату частинами став 200к. Це при тому, що я карткою АБанку останній раз користувався у 2021 році.

Тож купив що потрібно було в Епіцентрі через Вигоду від АБанку.



Ну а сенс як ото стало ... так і залишається ... мені ПУМБ коли тицнув хочу кредитку видав за пару хвилин 105к лімітуа сенс тупо ігнорував - ліміт зарізали, відкрив картку вигода - так з нульовим лімітом і лишилась. ще й анкетки заповнював щоб ліміт підняли. закрив. рейтинг сенсу в мене тепер десь біля нуля.відкрив картку "вигода" в АБанк - одразу туди виставили ліміт 100к. Після запитання в чаті чи не конфліктує ліміт на картці 5к із лімітом на оплату частинами 100к відповіли ні, це різні ліміти. І за пару годин ліміт на оплату частинами став 200к. Це при тому, що я карткою АБанку останній раз користувався у 2021 році.Тож купив що потрібно було в Епіцентрі через Вигоду від АБанку.Ну а сенс як ото стало ... так і залишається ...

Підкажіть хто може зараз надати приватний кредит, під договір позики до 100 тисяч? Підкажіть хто може зараз надати приватний кредит, під договір позики до 100 тисяч? vitaliy_marckanych

Повідомлень: 9 З нами з: 07.08.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 15:09 Кредит DmitryZP написав: Shaman написав: й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде. й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде.



мені ПУМБ коли тицнув хочу кредитку видав за пару хвилин 105к ліміту

а сенс тупо ігнорував - ліміт зарізали, відкрив картку вигода - так з нульовим лімітом і лишилась. ще й анкетки заповнював щоб ліміт підняли. закрив. рейтинг сенсу в мене тепер десь біля нуля.



відкрив картку "вигода" в АБанк - одразу туди виставили ліміт 100к. Після запитання в чаті чи не конфліктує ліміт на картці 5к із лімітом на оплату частинами 100к відповіли ні, це різні ліміти. І за пару годин ліміт на оплату частинами став 200к. Це при тому, що я карткою АБанку останній раз користувався у 2021 році.

Тож купив що потрібно було в Епіцентрі через Вигоду від АБанку.



Ну а сенс як ото стало ... так і залишається ... мені ПУМБ коли тицнув хочу кредитку видав за пару хвилин 105к лімітуа сенс тупо ігнорував - ліміт зарізали, відкрив картку вигода - так з нульовим лімітом і лишилась. ще й анкетки заповнював щоб ліміт підняли. закрив. рейтинг сенсу в мене тепер десь біля нуля.відкрив картку "вигода" в АБанк - одразу туди виставили ліміт 100к. Після запитання в чаті чи не конфліктує ліміт на картці 5к із лімітом на оплату частинами 100к відповіли ні, це різні ліміти. І за пару годин ліміт на оплату частинами став 200к. Це при тому, що я карткою АБанку останній раз користувався у 2021 році.Тож купив що потрібно було в Епіцентрі через Вигоду від АБанку.Ну а сенс як ото стало ... так і залишається ...

Можна в Києві при особистій зустрічі Можна в Києві при особистій зустрічі vitaliy_marckanych

Повідомлень: 9 З нами з: 07.08.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 10 сер, 2024 19:36 Charter написав: Visky написав: УВАГА ! ПУМБ не нарахував партнерський кешбек

Та не дуже сумуйте...Якщо і нарахує, то може й не віддасть, мені нарахували, але він постійно "в очікуванні", бо "час зарахування кешбеку від 30 до 100 днів." Та не дуже сумуйте...Якщо і нарахує, то може й не віддасть, мені нарахували, але він постійно "в очікуванні", бо "час зарахування кешбеку від 30 до 100 днів." А мені навіть досі не нарахували.

Пишуть: "Якщо термінал підтверджено не буде, кешбек не буде нараховано".

В аптеці кажуть, що термінал той самий, що був, не змінювався і не перепрограмовувався, втручань не було. За покупки по ньому 5 липня був нарахований кешбек і він має той самий ідентифікатор у виписці. А вони пишуть: "не був наданий". А як це пояснити?

Чому учасник акції є заручником такої ситуації? Він виконав умови акції (інше - поза його можливостями і поза контролем), а ПУМБ не виконує його зобов'язань.

Нехай банк нараховує кешбек, а технічні моменти потім з'ясовує з партнером, а при невирішені - прибирає партнера з Акції, інакше це омана учасників акції. А мені навіть досі не нарахували.Пишуть: "Якщо термінал підтверджено не буде, кешбек не буде нараховано".В аптеці кажуть, що термінал той самий, що був, не змінювався і не перепрограмовувався, втручань не було. За покупки по ньому 5 липня був нарахований кешбек і він має той самий ідентифікатор у виписці. А вони пишуть: "не був наданий". А як це пояснити?Чому учасник акції є заручником такої ситуації? Він виконав умови акції (інше - поза його можливостями і поза контролем), а ПУМБ не виконує його зобов'язань.Нехай банк нараховує кешбек, а технічні моменти потім з'ясовує з партнером, а при невирішені - прибирає партнера з Акції, інакше це омана учасників акції. Visky

Повідомлень: 1261 З нами з: 27.04.10 Подякував: 109 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 11 сер, 2024 17:31 Charter написав: Visky написав: УВАГА ! ПУМБ не нарахував партнерський кешбек

Та не дуже сумуйте...Якщо і нарахує, то може й не віддасть, мені нарахували, але він постійно "в очікуванні", бо "час зарахування кешбеку від 30 до 100 днів." Та не дуже сумуйте...Якщо і нарахує, то може й не віддасть, мені нарахували, але він постійно "в очікуванні", бо "час зарахування кешбеку від 30 до 100 днів."

У мене підозра, що і в цьому нас дурять. Адже в "Офіційних правилах акції ПУМБ" (далі–«Правила») п. 5.6.: "Нарахування Кешбеку може здійснюватися Банком протягом 10 календарних днів".

PUMB написав: Charter Вітаємо! Терміни зарахування кешбеку встановлює партнер, саме тому, максимальний термін нарахування кешбеку вказаний в додатку в картці партнера. Вітаємо! Терміни зарахування кешбеку встановлює партнер, саме тому, максимальний термін нарахування кешбеку вказаний в додатку в картці партнера. Будь ласка, дайте посилвння на пункт Правил де термін вказано від 30 до 100 днів. У мене підозра, що і в цьому нас дурять. Адже в "Офіційних правилах акції ПУМБ" (далі–«Правила») п. 5.6.: "Нарахування Кешбеку може здійснюватися Банком протягом 10 календарних днів".Будь ласка, дайте посилвння на пункт Правил де термін вказано від 30 до 100 днів. Visky

Повідомлень: 1261 З нами з: 27.04.10 Подякував: 109 раз. Подякували: 145 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 559560561562 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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