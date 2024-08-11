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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 сер, 2024 11:46
a77
Вітаємо!
Обмін пошкодженої купюри у валюті - гривня, якщо вона збереглась до 55% є безкоштовним. Якщо ж купюра була горіла, чи складається з кількох частин необхідна перевірка, така купюра відправляється до НБУ для проведення дослідження.
Ми написали Вам у приватні повідомлення, щоб уточнити детальніше, щодо Вашого звернення до відділення банку, для перевірки інформації.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 15:08
DmitryZP написав: Shaman написав:
й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде.
мені ПУМБ коли тицнув хочу кредитку видав за пару хвилин 105к ліміту
а сенс тупо ігнорував - ліміт зарізали, відкрив картку вигода - так з нульовим лімітом і лишилась. ще й анкетки заповнював щоб ліміт підняли. закрив. рейтинг сенсу в мене тепер десь біля нуля.
відкрив картку "вигода" в АБанк - одразу туди виставили ліміт 100к. Після запитання в чаті чи не конфліктує ліміт на картці 5к із лімітом на оплату частинами 100к відповіли ні, це різні ліміти. І за пару годин ліміт на оплату частинами став 200к. Це при тому, що я карткою АБанку останній раз користувався у 2021 році.
Тож купив що потрібно було в Епіцентрі через Вигоду від АБанку.
Ну а сенс як ото стало ... так і залишається ...
Підкажіть хто може зараз надати приватний кредит, під договір позики до 100 тисяч?
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Додано: Суб 10 сер, 2024 15:09
DmitryZP написав: Shaman написав:
й схоже почали зараз знову. але оскільки ПУМБ приватний, а Сенс вже державний - то ПУМБ зараз більш гнучкий. й умови змінив, й оцей механізм єдиного ліміту. подивимось, що з цього вийде.
мені ПУМБ коли тицнув хочу кредитку видав за пару хвилин 105к ліміту
а сенс тупо ігнорував - ліміт зарізали, відкрив картку вигода - так з нульовим лімітом і лишилась. ще й анкетки заповнював щоб ліміт підняли. закрив. рейтинг сенсу в мене тепер десь біля нуля.
відкрив картку "вигода" в АБанк - одразу туди виставили ліміт 100к. Після запитання в чаті чи не конфліктує ліміт на картці 5к із лімітом на оплату частинами 100к відповіли ні, це різні ліміти. І за пару годин ліміт на оплату частинами став 200к. Це при тому, що я карткою АБанку останній раз користувався у 2021 році.
Тож купив що потрібно було в Епіцентрі через Вигоду від АБанку.
Ну а сенс як ото стало ... так і залишається ...
Можна в Києві при особистій зустрічі
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Додано: Суб 10 сер, 2024 19:36
Charter написав: Visky написав:УВАГА ! ПУМБ не нарахував партнерський кешбек
Та не дуже сумуйте...Якщо і нарахує, то може й не віддасть, мені нарахували, але він постійно "в очікуванні", бо "час зарахування кешбеку від 30 до 100 днів."
А мені навіть досі не нарахували.
Пишуть: "Якщо термінал підтверджено не буде, кешбек не буде нараховано".
В аптеці кажуть, що термінал той самий, що був, не змінювався і не перепрограмовувався, втручань не було. За покупки по ньому 5 липня був нарахований кешбек і він має той самий ідентифікатор у виписці. А вони пишуть: "не був наданий". А як це пояснити?
Чому учасник акції є заручником такої ситуації? Він виконав умови акції (інше - поза його можливостями і поза контролем), а ПУМБ не виконує його зобов'язань.
Нехай банк нараховує кешбек, а технічні моменти потім з'ясовує з партнером, а при невирішені - прибирає партнера з Акції, інакше це омана учасників акції.
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Visky
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Додано: Нед 11 сер, 2024 17:31
Charter написав: Visky написав:УВАГА ! ПУМБ не нарахував партнерський кешбек
Та не дуже сумуйте...Якщо і нарахує, то може й не віддасть, мені нарахували, але він постійно "в очікуванні", бо "час зарахування кешбеку від 30 до 100 днів."
У мене підозра, що і в цьому нас дурять. Адже в "Офіційних правилах акції ПУМБ" (далі–«Правила») п. 5.6.: "Нарахування Кешбеку може здійснюватися Банком протягом 10 календарних днів".
PUMB написав:Charter
Вітаємо! Терміни зарахування кешбеку встановлює партнер, саме тому, максимальний термін нарахування кешбеку вказаний в додатку в картці партнера.
Будь ласка, дайте посилвння на пункт Правил де термін вказано від 30 до 100 днів.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:17
Visky
Вітаємо!
Терміни зарахування кешбеку від банку і від партнера різні! Терміни партнер вказує безпосередньо в застосунку в категорії "Кешбек" "Крамниці кешбеків", натискайте на категорію і переглядайте термін.
Востаннє редагувалось PUMB
в Нед 11 сер, 2024 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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PUMB
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:26
Представитель банка.
Прислали мне выписку по кредитке и письмо ответ на моё обращение.
Выписка не соответствует сумме, которую указали в письме и в выписке. Пересчитал в ручную, суммы не совпадают.
Просят предоставить скрин из приложения начисления и погашения моей кредитки за май - июль.
В договоре у нас такое не записано, что клиент обязан делать скрин. Банк не делает, почему должен делать скрин клиент?. Интересно кто то из клиентов делает ежем. скрины на конец месяца и после погашения?
Банк мотивирует тем, что не было доплачено 7 коп и начислились проценты 347грн. Говорят сумма в приложении была точной, но после погашения у меня светилось зелёным - долга нет. Банк мотивирует, что такая сумма была отражена в приложении, но доказательств у банка нет, т.к. нет скрина.
Замкнутый круг.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Нед 11 сер, 2024 19:30, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 19:26
PUMB А де про це зазначено в Правилах? Там немає такого, немає посилання на застосунок. Там вказано про Партнера, його умови, але вказано, що кешбек все одно нараховує Банк протягом 10 календарних днів. Ми керуємось офіційними Правилами і ви не можете придумувати інше, про що там не зазначено.
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Visky
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