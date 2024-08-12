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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2024 18:58
Striker написав:
Хтось брав Гроші в розстрочку? Пропонують 150 грн бонус, якщо візьму в розстрочку від 5к грн. % відразу нарахують чи можна оформити і відразу погасити без наслідків для свого гаманця? )
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Додано: Пон 12 сер, 2024 21:08
ukr0014959 написав: Striker написав:
Хтось брав Гроші в розстрочку? Пропонують 150 грн бонус, якщо візьму в розстрочку від 5к грн. % відразу нарахують чи можна оформити і відразу погасити без наслідків для свого гаманця? )
Відразу)
Теж є така пропозиція. Нема фантазії, що купити за 5к. Да і сремно за % або не зарахування бонусу. Комусь вже вдалося?
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