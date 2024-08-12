RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 560561562563

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 69
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
17%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
15
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 18:58

  Striker написав:Хтось брав Гроші в розстрочку? Пропонують 150 грн бонус, якщо візьму в розстрочку від 5к грн. % відразу нарахують чи можна оформити і відразу погасити без наслідків для свого гаманця? )


Відразу)
ukr0014959
 
Повідомлень: 379
З нами з: 05.01.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2024 21:08

  ukr0014959 написав:
  Striker написав:Хтось брав Гроші в розстрочку? Пропонують 150 грн бонус, якщо візьму в розстрочку від 5к грн. % відразу нарахують чи можна оформити і відразу погасити без наслідків для свого гаманця? )


Відразу)

Теж є така пропозиція. Нема фантазії, що купити за 5к. Да і сремно за % або не зарахування бонусу. Комусь вже вдалося?
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1846
З нами з: 31.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 560561562563
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.