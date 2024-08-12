Відразу)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2024 18:58
Додано: Пон 12 сер, 2024 21:08
Теж є така пропозиція. Нема фантазії, що купити за 5к. Да і сремно за % або не зарахування бонусу. Комусь вже вдалося?
Додано: Пон 12 сер, 2024 23:11
Нема фантазії і не буде.
Почитайте про продукт - там необов'язково щось купувати
|