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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2024 18:58
Striker написав:
Хтось брав Гроші в розстрочку? Пропонують 150 грн бонус, якщо візьму в розстрочку від 5к грн. % відразу нарахують чи можна оформити і відразу погасити без наслідків для свого гаманця? )
Відразу)
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ukr0014959
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Додано: Пон 12 сер, 2024 21:08
ukr0014959 написав: Striker написав:
Хтось брав Гроші в розстрочку? Пропонують 150 грн бонус, якщо візьму в розстрочку від 5к грн. % відразу нарахують чи можна оформити і відразу погасити без наслідків для свого гаманця? )
Відразу)
Теж є така пропозиція. Нема фантазії, що купити за 5к. Да і сремно за % або не зарахування бонусу. Комусь вже вдалося?
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Додано: Пон 12 сер, 2024 23:11
Нема фантазії і не буде.
Почитайте про продукт - там необов'язково щось купувати
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Додано: Вів 13 сер, 2024 10:22
Striker написав:
Хтось брав Гроші в розстрочку? Пропонують 150 грн бонус, якщо візьму в розстрочку від 5к грн. % відразу нарахують чи можна оформити і відразу погасити без наслідків для свого гаманця? )
Який % нарахують за розстрочку?
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Додано: Вів 13 сер, 2024 13:39
А шо це може бути? Вчора і сьогодні, при спробі оплатити ОСББ пише: "1 проблемна послуга. Її не виходить оплатити". І далі: "Вибачте, сервіс зараз є недоступним для проведення оплати, спробуйте повторити операцію пізніше".
Інші постачальники оплатило без проблем.
Видалив шаблон, створив заново, осбб підтягується по реквізитам, але оплатити не може.
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Ferlakur
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Додано: Вів 13 сер, 2024 14:00
Ferlakur
Вітаємо! Просимо Вас написати в приватні повідомлення код ЄДРПОУ постачальника комунальних послуг та Ваше ПІБ.
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PUMB
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Додано: Вів 13 сер, 2024 14:05
PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо! Просимо Вас написати в приватні повідомлення код ЄДРПОУ постачальника комунальних послуг та Ваше ПІБ.
Написав
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Ferlakur
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